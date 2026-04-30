"Зробили наш день": на Покровському напрямку цивільні дістали НРК, що застряг у вирві (відео)

Бійці українського підрозділу спеціального призначення "Гострі Картузи" оприлюднили відео, на якому зафіксовано незвичний епізод взаємодії військових і цивільних на фронті. Двоє місцевих мешканців допомогли врятувати наземний роботизований комплекс, що застряг у вирві під час виконання завдання.

Про це повідомили бійці загону на своїй сторінці в Telegram. У дописі йдеться, що інцидент стався на Покровському напрямку під час виконання логістичної місії із застосуванням наземного роботизованого комплексу (НРК). Апарат використовували для доставки необхідних речей у районі з підвищеною активністю FPV-дронів, що ускладнювало пересування та управління технікою.

Під час руху через складну ділянку місцевості через затримку сигналу управління робот заїхав у вирву від снаряда і не зміг самостійно вибратися. Для пошуку комплексу військові застосували безпілотник типу "Mavic" і вже готувалися вирушати на його евакуацію.

Втім, ситуація несподівано вирішилася завдяки допомозі цивільних. Як розповіли бійці, двоє місцевих чоловіків самостійно витягнули НРК із вирви, фактично врятувавши техніку разом із вантажем. Спочатку у військових виникли побоювання щодо можливих намірів чоловіків, однак ті виявилися доброзичливими та допомогли без жодних корисливих мотивів.

У підрозділі наголосили, що завдяки цьому вчинку роботизований комплекс зміг успішно завершити поставлене завдання. Військові також підкреслили, що подібні випадки підтримки з боку цивільного населення додають віри та мотивації, особливо в умовах активних бойових дій.

"НРК виявили за допомогою дрона типу Mavic і вже готувалися вирушати для його евакуації. Однак на допомогу несподівано прийшли двоє місцевих чоловіків, які фактично врятували наш робот із провізією. Спершу були припущення, що вони можуть забрати техніку, проте зрештою перемогли добрі наміри. Ці двоє справді зробили наш день, а НРК у підсумку успішно виконав свою місію. Тож варто мати більше віри в людей", — написали військові.

Крім того, нещодавно Зеленський заявив, що держава робить ставку на масштабне розширення використання наземних роботизованих комплексів.