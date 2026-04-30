В Украине продлили мобилизацию: кто теперь не может выезжать за границу

В Украине срок действия мобилизации и военного положения был в очередной раз продлен — на этот раз как минимум до 2 августа 2026 года. Ограничения, предусмотренные законодательством, предусматривают невозможность для большинства мужчин покидать пределы страны.

В то же время отдельные категории мужчин могут выехать из Украины. Перечень тех, кто может выезжать за границу, указано в пункте 2.1 Постановления Кабмина №57. Об этом пишет "ТСН".

Мужчины могут покидать пределы Украины

Согласно постановлению Кабмина, покидать Украину могут следующие категории граждан:

лица с инвалидностью 1, 2, 3 группы;

исключенные с воинского учета по болезни;

лица, которые сопровождают тяжелобольных жену, родителей, ребенка и других людей с инвалидностью, осуществляя при этом постоянный уход;

опекуны недееспособных граждан;

граждане, которые сами нуждаются в уходе, в сопровождении своего опекуна;

родители, которые содержат ребенка старше 18 лет с 1 или 2 группой инвалидности;

родители-одиночки, а также многодетные и приемные родители;

родитель ребенка, который имеет тяжелые или редкие заболевания, или нуждается в срочном лечении за рубежом;

военнослужащие, которым требуется лечение за рубежом;

спортсмены и артисты, которые принимают участие в соревнованиях за рубежом;

моряки, дальнобойщики, перевозчики, волонтеры и другие категории, которые выезжают из страны по системе "Шлях".

В то же время в 2025 году были внесены последние изменения в этот перечень — мужчины в возрасте от 18 до 22 лет включительно получили разрешение на выезд. В то же время, если они находятся в розыске за не обновление военных данных, их не выпустят из страны.

Еще одна причина, по которой могут ограничить выезд для мужчин — если они являются представителями профессий, кому нельзя выезжать — речь идет, например, о военных и полицейских.

Могут ли выезжать из Украины мужчины с бронированием

Согласно действующему законодательству, мужчины, которые имеют бронирование от прохождения военной службы, не могут выезжать за границу. Сейчас бронирование дает отсрочку от мобилизации, однако не право на выезд.

В то же время забронированные могут покидать страну на общих основаниях или для служебной командировки.

Ранее командир взвода 13-й бригады НГУ "Хартия" Юрий Бутусов предложил снизить мобилизационный возраст в Украине до 23 лет, а также ограничить выезд за границу для мужчин до 22 лет. По его мнению, такие шаги могут стать частью долгосрочной стратегии государства в условиях длительной войны и помочь решить проблему нехватки личного состава.

Стоит заметить, что в Верховной Раде пока не существует никаких зарегистрированных законопроектов о снижении мобилизационного возраста. Депутат фракции "Слуга народа" Федор Вениславский отметил, что этот вопрос не рассматривают, ведь есть "четкая позиция президента и парламента".

Кроме того, Фокус писал, что бывший советник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон предлагал снизить мобилизационный возраст в Украине с 25 до 18 лет.