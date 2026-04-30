В Україні продовжили мобілізацію: хто тепер не може виїжджати за кордон

В Україні термін дії мобілізації та воєнного стану було вчергове продовжено — цього разу щонайменше до 2 серпня 2026 року. Обмеження, передбачені законодавством, передбачають неможливість для більшості чоловіків залишати межі країни.

Водночас окремі категорії чоловіків мають змогу виїхати з України. Перелік тих, хто може виїжджати за кордон, зазначено в пункті 2.1 Постанови Кабміну №57. Про це пише "ТСН".

Чоловіки можуть залишати межі України

Відповідно до постанови Кабміну, залишати Україну можуть такі категорії громадян:

особи з інвалідністю 1, 2, 3 групи;

виключені з військового обліку через хворобу;

особи, які супроводжують тяжкохворих дружину, батьків, дитину та інших людей з інвалідністю, здійснюючи при цьому постійний догляд;

опікуни недієздатних громадян;

громадяни, які самі потребують догляду, у супроводі свого опікуна;

батьки, які утримують дитину старше 18 років з 1 або 2 групою інвалідності;

батьки-одинаки, а також багатодітні та прийомні батьки;

батько дитини, яка має важкі чи рідкісні захворювання, або потребує термінового лікування за кордоном;

військовослужбовці, яким потрібне лікування за кордоном;

спортсмени та артисти, котрі беруть участь у змаганнях за кордоном;

моряки, далекобійники, перевізники, волонтери та інші категорії, які виїжджають з країни за системою "Шлях".

Водночас у 2025 році були внесенні останні зміни до цього переліку — чоловіки віком від 18 до 22 років включно отримали дозвіл на виїзд. Водночас, якщо вони перебувають у розшуку за не оновлення військових даних, їх не випустять з країни.

Ще одна причина, через яку можуть обмежити виїзд для чоловіків — якщо вони є представниками професій, кому не можна виїжджати — йдеться, наприклад, про військових та поліцейських.

Чи можуть виїжджати з України чоловіки з бронюванням

Відповідно до чинного законодавства, чоловіки, які мають бронювання від проходження військової служби, не можуть виїжджати за кордон. Наразі бронювання дає відстрочку від мобілізації, однак не право на виїзд.

Водночас заброньовані можуть залишати країну на загальних підставах або для службового відрядження.

Раніше командир взводу 13-ї бригади НГУ "Хартія" Юрій Бутусов запропонував знизити мобілізаційний вік в Україні до 23 років, а також обмежити виїзд за кордон для чоловіків до 22 років. На його думку, такі кроки можуть стати частиною довгострокової стратегії держави в умовах тривалої війни та допомогти вирішити проблему нестачі особового складу.

Варто зауважити, що у Верховній Раді наразі не існує жодних зареєстрованих законопроєктів про зниження мобілізаційного віку. Депутат фракції "Слуга народу" Федір Веніславський зауважив, що це питання не розглядають, адже є "чітка позиція президента та парламенту".

Крім того, Фокус писав, що колишній радник Дональда Трампа з національної безпеки Джон Болтон пропонував знизити мобілізаційний вік в Україні з 25 до 18 років.