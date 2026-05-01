В Минобороны ответили, могут ли военные ТЦК перекрывать дорогу

Для того, чтобы организовать блокпост на дорогах, соответствующее решение должен принять Совет обороны города или региона. А вот самостоятельное обустройство блокпостов является незаконным, заявил заместитель министра обороны Гаврилюк.

У представителя Минобороны спросили о случае, который обсуждался в сети, о якобы перекрытии трассы Киев — Одесса работниками ТЦК. Свое заявление о незаконности такого перекрытия украинский военный, генерал-лейтенант, заместитель Министра обороны Украины Иван Гаврилюк сделал во время часа вопросов к правительству.

В то же время, если военные ТЦК согласовывают это с местными властями, то перекрытие дороги возможно для выполнения плана по мобилизации.

"Относительно остановки — решение принимается местными Советами обороны для выполнения плана мобилизации. Можете обратиться в местные Советы обороны, кто является местным руководителем Советов обороны, и там выяснить данный вопрос", — сказал он.

Не все военные ТЦК имеют боди камеры

Отдельно Гаврилюк ответил на вопрос о необходимости обеспечения боди камер для всех военных, которые проводят мероприятия по оповещению населения. По его словам, каждая группа обязательно имеет камеру.

"Практически в каждом территориальном центре комплектования есть соответствующее количество боди камер. Однако оно не обеспечивает, чтобы в наличии камера была у каждого работника ТЦК. Но в каждой группе оповещения есть в наличии боди камера", — заявил Гаврилюк.

Ранее депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань рассказал о том, что международную трассу Одесса-Киев перекрывают представители ТЦК, чтобы проверить все автомобили, движущиеся по ней. Он стал одним из тех, кого остановили и попросили показать документы.

В ответ на вопрос о перекрытии улиц и работе военных ТЦК без боди камер премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что страна живет в условиях военного положения. По ее словам, такой правовой режим иногда предусматривает ограничение прав и свобод граждан, в частности в контексте мероприятий, связанных с мобилизацией и безопасностью.

Ранее военный омбудсмен Ольга Решетилова озвучила предложения по реформе мобилизации. Среди прочего предполагается, что люди будут призываться на два-три года, а также изменится роль территориальных центров комплектования. Еще одна проблема — устаревшие нормы пребывания бойцов на передовой, которые сегодня проводят в блиндажах иногда 100-300-400 суток.