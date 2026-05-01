У Міноборони відповіли, чи можуть військові ТЦК перекривати дорогу

Для того, щоб організувати блокпост на дорогах, відповідне рішення має ухвалити Рада оборони міста або регіону. А от самостійне облаштування блокпостів є незаконним, заявив заступник міністра оборони Гаврилюк.

У представника Міноборони запитали про випадок, який обговорювався у мережі, про нібито перекриття траси Київ — Одеса працівниками ТЦК. Свою заяву про незаконність такого перекриття український військовик, генерал-лейтенант, заступник Міністра оборони України Іван Гаврилюк зробив під час години запитань до уряду.

Водночас, якщо військові ТЦК погоджують це з місцевою владою, то перекриття дороги можливе для виконання плану з мобілізації.

"Стосовно зупинки — рішення приймається місцевими Радами оборони для виконання плану мобілізації. Можете звернутися до місцевих Рад оборони, хто є місцевим керівником Рад оборони, і там з'ясувати дане питання", — сказав він.

Не всі військові ТЦК мають боді камери

Окремо Гаврилюк відповів на питання про необхідність забезпечення боді камер для всіх військових, які проводять заходи з оповіщення населення. За його словами, кожна група обов'язково має камеру.

"Практично в кожному територіальному центрі комплектування є відповідна кількість боді камер. Однак вона не забезпечує, щоб в наявності камера була в кожного працівника ТЦК. Але в кожній групі оповіщення є в наявності боді камера", — заявив Гаврилюк.

Раніше депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань розповів про те, що міжнародну трасу Одеса-Київ перекривають представники ТЦК, щоб перевірити всі автомобілі, що рухаються по ній. Він став одним із тих, кого зупинили і попросили показати документи.

У відповідь на питання про перекриття вулиць та роботу військових ТЦК без боді камер прем'єр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що країна живе в умовах воєнного стану. За її словами, такий правовий режим іноді передбачає обмеження прав і свобод громадян, зокрема в контексті заходів, пов’язаних із мобілізацією та безпекою.

Раніше військова омбудсменка Ольга Решетилова озвучила пропозиції щодо реформи мобілізації. Серед іншого передбачається, що люди призиватимуться на два-три роки, а також зміниться роль територіальних центрів комплектування. Ще одна проблема — застарілі норми перебування бійців на передовій, які сьогодні проводять у бліндажах інколи 100-300-400 діб.