Переживает, что его "спектакль" на 9 мая сорвут: генерал раскрыл главный страх Путина

Уже вскоре, 9 мая, в столице РФ состоится традиционный парад, посвященный Дню победы, который в Кремле годами использовали как демонстрацию силы и контроля. Впрочем, на этот раз торжества готовят в значительно более сдержанном формате.

По мнению генерала армии и экс-руководителя Службы внешней разведки Николай Маломуж решение сократить масштаб парада продиктовано прежде всего страхами Кремля потерять контроль над ситуацией в символический для себя день. В частности, он объяснил "24 Каналу", что для главы РФ Владимира Путина 9 мая — это не просто дата, а ключевой элемент всей пропагандистской системы. Именно через такие события он годами формировал образ сильного государства и собственной неоспоримой власти. И поэтому любая угроза в этот день воспринимается им как риск личного удара по репутации.

"В первую очередь Путин боится, что эти сакральные мероприятия могут стать поводом подрыва его авторитета непосредственно 9 мая", — сказал он.

По словам генерала, самый большой страх Кремля заключается даже не столько в возможных ударах, как в самом факте срыва "идеальной картинки". Если во время парада что-то пойдет не по плану — это мгновенно продемонстрирует слабость и разрушит тот образ полного контроля, который Путин пытается навязать как россиянам, так и международному сообществу.

В этот день российский лидер стремится в очередной раз публично подтвердить свои нарративы — что ситуация под контролем, что война якобы развивается по плану и что поставленные цели достигаются. Однако любые потери или инциденты могут обернуться не просто репутационным ударом, а серьезным кризисом доверия ко всей его политике.

Именно поэтому Кремль выбрал компромиссный вариант: не отказываться от парада, ведь это выглядело бы как откровенная слабость, но существенно уменьшить его масштаб. Речь идет о сокращении количества военной техники, отказе от полноценной авиационной части и общем "сжатии" формата мероприятия.

"Он хочет демонстрировать, что все-таки не испугался и все-таки проводит. Но, снимая вопрос по авиации, по технике, он предусматривает более легкий вариант", — добавил военный.

По его словам, внешне соответствующие решения российского диктатора могут объяснять заботой о фронте или рациональным использованием ресурсов. Однако фактически это попытка минимизировать риски — сделать событие менее уязвимым и одновременно сохранить возможность для Путина появиться публично и заявить, что "все произошло по плану".

В то же время, как отмечает Маломуж, несмотря на все эти шаги, никаких реальных гарантий безопасности у Кремля нет.

"Поэтому парад пытаются не отменить, а уменьшить до такого формата, который позволит Путину показаться публично, но при этом не подставить под удар ни себя, ни ту картинку, которую Кремль хочет продать России и миру", — цитирует издание генерала армии.

Напомним, что в Кремле решили провести парад 9 мая в урезанном формате — без военной техники и с усиленными мерами безопасности. В Москву перед праздником стянули около 280 систем ПВО и выстроили многоуровневую оборону, а центр города перекрыли и дополнительно укрепили. Также отменили воздушную часть и сократили программу мероприятия, оставив лишь пеший парад и пропагандистские показы.

Более того, депутат Государственной думы Российской Федерации Андрей Колесник заявил, что Украина пострадает от мощного удара, если осмелится атаковать 9 мая Москву.