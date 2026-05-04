Переймається, що його "виставу" на 9 травня зірвуть: генерал розкрив головний страх Путіна

Вже невдовзі, 9 травня, у столиці РФ відбудеться традиційний парад, присвячений Дню перемоги, який у Кремлі роками використовували як демонстрацію сили та контролю. Втім цього разу урочистості готують у значно стриманішому форматі.

На думку генерала армії та екскерівника Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж рішення скоротити масштаб параду продиктоване передусім страхами Кремля втратити контроль над ситуацією у символічний для себе день. Зокрема, він пояснив "24 Каналу", що для глави РФ Володимира Путіна 9 травня — це не просто дата, а ключовий елемент усієї пропагандистської системи. Саме через такі події він роками формував образ сильної держави та власної незаперечної влади. І тому будь-яка загроза у цей день сприймається ним як ризик особистого удару по репутації.

"У першу чергу Путін боїться, що ці сакральні заходи можуть стати приводом підриву його авторитету безпосередньо 9 травня", — сказав він.

За словами генерала, найбільший страх Кремля полягає навіть не стільки у можливих ударах, як у самому факті зриву "ідеальної картинки". Якщо під час параду щось піде не за планом — це миттєво продемонструє слабкість і зруйнує той образ повного контролю, який Путін намагається нав’язати як росіянам, так і міжнародній спільноті.

У цей день російський лідер прагне вкотре публічно підтвердити свої наративи — що ситуація під контролем, що війна нібито розвивається за планом і що поставлені цілі досягаються. Проте будь-які втрати чи інциденти можуть обернутися не просто репутаційним ударом, а серйозною кризою довіри до всієї його політики.

Саме тому Кремль обрав компромісний варіант: не відмовлятися від параду, адже це виглядало б як відверта слабкість, але суттєво зменшити його масштаб. Йдеться про скорочення кількості військової техніки, відмову від повноцінної авіаційної частини та загальне "стиснення" формату заходу.

"Він хоче демонструвати, що все-таки не злякався і все-таки проводить. Але, знімаючи питання по авіації, по техніці, він передбачає більш легкий варіант", — додав військовий.

За його словами, зовні відповідні рішення російського диктатора можуть пояснювати турботою про фронт або раціональним використанням ресурсів. Однак фактично це спроба мінімізувати ризики — зробити подію менш вразливою і водночас зберегти можливість для Путіна з’явитися публічно та заявити, що "все відбулося за планом".

Водночас, як наголошує Маломуж, попри всі ці кроки, жодних реальних гарантій безпеки у Кремля немає.

"Тому парад намагаються не скасувати, а зменшити до такого формату, який дозволить Путіну показатися публічно, але водночас не підставити під удар ані себе, ані ту картинку, яку Кремль хоче продати Росії та світу", — цитує видання генерала армії.

Нагадаємо, що в Кремлі вирішили провести парад 9 травня в урізаному форматі — без військової техніки та з посиленими заходами безпеки. У Москву перед святом стягнули близько 280 систем ППО і вибудували багаторівневу оборону, а центр міста перекрили та додатково укріпили. Також скасували повітряну частину і скоротили програму заходу, залишивши лише піший парад і пропагандистські покази.

Ба більше, депутат Державної думи Російської Федерації Андрій Колесник заявив, що Україна постраждає від потужного удару, якщо насмілиться атакувати 9 травня Москву.