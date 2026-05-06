"Земля небом, воины": россияне могли потерять вертолет Ми-8

Вечером 5 мая российские пропагандисты сообщили о потере своего вертолета Ми-8. Пишут, что это могло произойти в небе над временно оккупированным Крымом.

Сообщение об этом появилось в частности в российском пропагандистском Telegram-канале Fighterbomber, который ведет приближенный к Военно-космическим силам России.

"Земля небом, воины!", — написал коротко пропагандист, намекнув, что вместе с воздушным судном мог быть ликвидирован также экипаж.

Fighterbomber также прикрепил изображение, из которого можно понять, что речь идет именно о вертолете Ми-8.

Никаких официальных комментариев или подтверждений потери у россиян Ми-8 на момент публикации не поступало.

