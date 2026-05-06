"Земля небом, воїни": росіяни могли втратити гелікоптер Мі-8

Увечері 5 травня російські пропагандисти повідомили про втрату свого гелікоптера Мі-8. Пишуть, що це могло статися у небі над тимчасово окупованим Кримом.

Повідомлення про це з'явилося зокрема у російському пропагандистському Telegram-каналі Fighterbomber, що веде наближений до Військово-космічних сил Росії.

"Земля небом, воїни!", — написав коротко пропагандист, натякнувши, що разом з повітряним судном могло бути ліквідовано також екіпаж.

Fighterbomber також прикріпив зображення, з якого можна зрозуміти, що йдеться саме про вертоліт Мі-8.

Ще один російський пропагандист Кирил Федорів у своєму Telegram-каналі оприлюднив фотографію з двома російськими військовими на тлі гелікоптера.

"Прощай, друг! Прощайте, хлопці! Вічного польоту", — підписав пропагандист зображення.

Відео дня

Скриншот допису російського пропагандиста

Жодних офіційних коментарів чи підтверджень втрати у росіян Мі-8 на момент публікації не надходило.

Варто зазначити, що Мі-8 — радянський багатоцільовий дводвигунний вертоліт, розроблений на початку 1960-х років. Гелікоптер вважається одним із найбільш масових дводвигунних у світі. Вертоліт призначений для різноманітних цілей — транспортних, ударних, вогневої підтримки, а також цивільних завдань.

Нагадаємо, 5 травня дрони спецпідрозділу "Примари" Головного управління розвідки Міністерства оборони України підірвали літак-амфібію Бе-12 "Чайка" на території тимчасово окупованого Криму.

Також 1 травня Генштаб повідомив, що ЗСУ уразили літаки Су-57 та Су-34 ЗС РФ під Челябінськом.