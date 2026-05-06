ВС РФ провели наступление квадроциклов под Сумами: как дроны ВСУ отбили атаку (видео)

3 мая Вооруженные силы Российской Федерации попытались наступать на Сумском направлении и оккупировать очередной населенный пункт, сообщило командование Группировки объединенных сил. По дороге ехала колонна из десятка квадроциклов, в каждом из которых сидело по два российских солдата. Как состоялась моторизованная атака РФ и как ВСУ удалось отразить попытку наступления?

Моторизованная атака состоялась утром 3 мая, говорится в сообщении командования на странице Facebook. ВС РФ попытались прорваться на участке, за который отвечает 119 отдельная бригада ТрО. Моторизованная колонна двинулась вперед, чтобы оккупировать населенный пункт: название не указано. В заметке отмечается, что россияне не достигли целей, а видео показало, как удалось отразить атаку, используя только БпЛА.

Наступление на Сумы — детали атаки ВС РФ 3 мая

Видео с кадрами отражения атаки длится полторы минуты. В первые секунды записи показывают восемь-десять квадроциклов, которые движутся по трассе в неустановленном населенном пункте. Когда камера дрона приближает изображение, то видим, что в каждом транспортном средстве — по два вражеских солдата. Далее появляется объяснение, что информация с камер наблюдения поступила в командный штаб, и после этого начали действовать дроны 119 бригады теробороны. Атаку ВС РФ отбили, вероятно, с помощью только БПЛА: дроны догнали квадроциклы, а также мотоциклы, попадали в сараи-убежища российских солдат, отыскивали вражеских военных посреди полей, на обочине дорог и посреди полей.

Відео дня

"Враг понес потери и не достиг целей", — заявило командование УОС.

В заметке УОС не указано, какой именно участок фронта на Сумском направлении выбрали ВС РФ для попытки штурма. Тем временем 3 мая представитель Группировки объединенных сил Виктор Трегубов сообщил медиа "Суспільне Суми", что россияне пытаются прорваться под Грабовским и Миропольем. Спикер пояснил, что украинские подразделения ВСУ, которые ранее отошли на лучшие позиции на этом направлении, уже закрепились и готовы отражать атаки противника.

Наступление на Сумы — детали

На странице Facebook Генштаба ВСУ есть отчеты за 3 и 4 мая по ситуации на Сумском направлении. Согласно данным командования, 3 мая атак ВС РФ не зафиксировали, а 4 мая их было только две. Между тем на карте боевых действий DeepState видим, что с начала мая линия фронта под Сумами не двигалась. Ближайшее расстояние до линии боев — это 17 км от северных окраин Сум до красной зоны в районе Андреевки-Алексеевки. Зоне в Грабовском — на юго-востоке, а расстояние до Сум — около 40 км (по прямой).

Наступление на Сумы — ситуация на линии фронта по состоянию на 6 мая, DeepState Фото: DeepState

Отметим, Фокус писал о наступлении РФ на Сумы и об угрозе полупротока, которая там, вероятно, возникла. О полуокружении написала журналистка, военный корреспондент Юлия Кириенко-Меринова. После этого появился комментарий командования, которое заверило, что такой угрозы нет.

Напоминаем, медиа рассказали о планах президента РФ Владимира Путина относительно Сумской и других областей, и о вероятности появления так называемой "буферной зоны".