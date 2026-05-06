ЗС РФ провели наступ квадроциклів під Сумами: як дрони ЗСУ відбили атаку (відео)

3 травня Збройні сили Російської Федерації спробували наступати на Сумському напрямку та окупувати черговий населений пункт, повідомило командування Угрупування об'єднаних сил. Дорогою їхала колона з десятка квадроциклів, у кожному з яких сиділо по два російських солдати. Як відбулась моторизована атака РФ та як ЗСУ вдалось відбити спробу наступу?

Моторизована атака відбулась зранку 3 травня, ідеться у повідомленні командування на сторінці Facebook. ЗС РФ спробували прорватись на ділянці, за яку відповідає 119 окрема бригада ТрО. Моторизована колона рушила вперед, щоб окупувати населений пункт: назва не вказана. У дописі наголошується, що росіяни не досягнули цілей, а відео показало, як вдалось відбити атаку, використовуючи лише БпЛА.

Наступ на Суми — деталі атаки ЗС РФ 3 травня

Відео з кадрами відбиття атаки триває півтори хвилини. У перші секунди запису показують восьми-десяти квадроциклів, які рухаються трасою у невстановленому населеному пункті. Коли камера дрона наближає зображення, то бачимо, що у кожному транспортному засобі — по два ворожих солдати. Далі з'являється пояснення, що інформація з камер спостереження надійшла у командний штаб, і після цього почали діяти дрони 119 бригади тероборони. Атаку ЗС РФ відбили, ймовірно, за допомогою лише БпЛА: дрони наздогнали квадроцикли, і також мотоцикли, влучали у сараї-схованки російських солдатів, відшукували ворожих військових посеред полів, на узбіччі доріг та посеред полів.

"Ворог зазнав втрат і не досяг цілей", — заявило командування УОС.

У дописі УОС не вказано, яку саме ділянку фронту на Сумському напрямку обрали ЗС РФ для спроби штурму. Тим часом 3 травня речник Угрупування об'єднаних сил Віктор Трегубов повідомив медіа "Суспільне Суми", що росіяни намагаються прорватись під Грабовським та Миропіллям. Речник пояснив, що українські підрозділи ЗСУ, які раніше відійшли на кращі позиції на цьому напрямку, вже закріпились і готові відбивати атаки противника.

Наступ на Суми — деталі

На сторінці Facebook Генштабу ЗСУ є звіти за 3 та 4 травня щодо ситуації на Сумському напрямку. Згідно з даними командування, 3 травня атак ЗС РФ не зафіксували, а 4 травня їх було лише дві. Тим часом на карті бойових дій DeepState бачимо, що з початку травня лінія фронту під Сумами не рухався. Найближча відстань до лінії боїв — це 17 км від північних околиць Сум до червоної зони у районі Андріївки-Олексіївки. Зоні в Грабовському — на південному сході, а відстань до Сум — близько 40 км (по прямій).

Наступ на Суми — ситуація на лінії фронту станом на 6 травня, DeepState Фото: DeepState

Зазначимо, Фокус писав про наступ РФ на Суми та про загрози напівоточення, яка там, ймовірно, виникла. Про напівоточення написала журналістка, військова кореспондентка Юлія Кирієнко-Мерінова. Після цього з'явився коментар командування, яке запевнило, що такої загрози немає.

Нагадуємо, медіа розповіли про плани президента РФ Володимира Путіна щодо Сумської та інших областей, і про ймовірність появи так званої "буферної зони".