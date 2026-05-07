Стал полковником: Ляшко получил повышение и новую должность в ВСУ, — СМИ

Бывшего народного депутата и главу Радикальной партии Олега Ляшко якобы назначили командиром 432-го отдельного полка беспилотных систем 11-го армейского корпуса оперативного командования "Восток".

На новую должность старший лейтенант Ляшко был назначен командованием Сухопутных войск ВСУ еще 6 мая, пишет издание "ГОРДОН" со ссылкой на собственные источники.

"Согласно приказу, Ляшко уволили с должности командира батальона беспилотных систем 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ и назначили на новую высшую должность в порядке служебного продвижения", — говорится в материале.

Отмечается, что Ляшко служит в рядах ВСУ с августа 2022 года, и его назначили на высшую должность в условиях особого периода с предоставлением условного звания "полковник".

"В соответствующем документе говорится, что решение приняли с учетом приобретенного боевого опыта, несмотря на отсутствие соответствующего уровня военного образования", — пояснили авторы материала.

По данным журналистов, основанием для назначения Ляшко указано решение командующего Сухопутными войсками ВСУ Геннадия Шаповалова.

