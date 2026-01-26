Олег Ляшко получил отличие от Зеленского: за что его наградил президент (видео)

Президент Украины Владимир Зеленский наградил украинских операторов беспилотников, которые продемонстрировали эффективность во время российского вторжения. В частности, награду получил экс-нардеп Олег Ляшко.

Сейчас Ляшко является командиром батальона беспилотных систем 63 отдельной механизированной бригады. Об этом говорится в видео в Telegram Зеленского, хотя официального указа о награждении на сайте Офиса президента пока нет. Сам Ляшко также не комментировал свое награждение.

Награждение состоялось во время презентации инициативы по оценке эффективности дроновых подразделений "Е-баллы".

"Украина должна сохранять лидерство и побеждать в каждом цикле развития технологий. Быстро реагировать на новые вызовы и, что очень важно, прогнозировать следующие этапы технологической войны", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, что Олег Ляшко вступил в ряды ВСУ осенью 2022 года. Он сообщил об этом 3 октября и опубликовал видео, на котором принимает присягу с оружием в руках.

14 октября 2024 года командир подразделения разведки ВСУ Денис Ярославский сообщил, что Олег Ляшко получил новую должность, которая не соответствует его званию. Ярославский отметил, что командиром батальона может стать военный в звании не ниже подполковника, а экс-нардеп имеет только звание лейтенанта.

Впоследствии в 11-м армейском корпусе Сухопутных войск ВСУ объяснили, что Олега Ляшко назначили комбатом по ходатайству и плану перемещения командира 63-й ОМБР, поскольку во время пребывания экс-депутата на связанных с беспилотными системами должностях было отбито большое количество штурмов и уничтожено сотни единиц российской техники.

