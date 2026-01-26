Олег Ляшко отримав відзнаку від Зеленського: за що його нагородив президент (відео)
Президент України Володимир Зеленський нагородив українських операторів безпілотників, які продемонстрували ефективність під час російського вторгнення. Зокрема, нагороду отримав екснардеп Олег Ляшко.
Нині Ляшко є командиром батальйону безпілотних систем 63 окремої механізованої бригади. Про це йдеться у відео в Telegram Зеленського, хоча офіційного указу щодо нагородження на сайті Офісу президента наразі немає. Сам Ляшко також не коментував свого нагородження.
Нагородження відбулося під час презентації ініціативи з оцінки ефективності дронових підрозділів "Е-бали".
"Україна має зберігати лідерство та перемагати в кожному циклі розвитку технологій. Швидко реагувати на нові виклики та, що дуже важливо, прогнозувати наступні етапи технологічної війни", — наголосив Володимир Зеленський.
Нагадаємо, що Олег Ляшко долучився до лав ЗСУ восени 2022 року. Він повідомив про це 3 жовтня й опублікував відео, на якому приймає присягу зі зброєю в руках.
14 жовтня 2024 року командир підрозділу розвідки ЗСУ Денис Ярославський повідомив, що Олег Ляшко отримав нову посаду, яка не відповідає його званню. Ярославський зазначив, що командиром батальйону може стати військовий у званні не нижче за підполковника, а екснардеп має лише звання лейтенанта.
Згодом у 11-му армійському корпусі Сухопутних військ ЗСУ пояснили, що Олега Ляшка призначили комбатом за клопотанням і планом переміщення командира 63-ї ОМБР, оскільки під час перебування ексдепутата на пов'язаних із безпілотними системами посадах була відбита велика кількість штурмів і знищено сотні одиниць російської техніки.
