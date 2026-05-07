Став полковником: Ляшко отримав підвищення та нову посаду в ЗСУ, — ЗМІ

Колишнього народного депутата та очільника Радикальної партії Олега Ляшка нібито призначили командиром 432-го окремого полку безпілотних систем 11-го армійського корпусу оперативного командування "Схід".

На нову посаду старшого лейтенанта Ляшка призначило командування Сухопутних військ ЗСУ ще 6 травня, пише видання "ГОРДОН" з посиланням на власні джерела.

"Згідно з наказом, Ляшка звільнили з посади командира батальйону безпілотних систем 63-ї окремої механізованої бригади ЗСУ і призначили на нову вищу посаду в порядку службового просування", — йдеться у матеріалі.

Зазначається, що Ляшко служить у лавах ЗСУ із серпня 2022 року, і його призначили на вищу посаду в умовах особливого періоду з наданням умовного звання "полковник".

"У відповідному документі йдеться, що рішення ухвалили з урахуванням набутого бойового досвіду, попри відсутність відповідного рівня військової освіти", — пояснили автори матерілау.

За даними журналістів, підставою для призначення Ляшка вказано рішення командувача Сухопутних військ ЗСУ Геннадія Шаповалова.

