Пытались спрятать в Каспийском море: в ВМС объяснили особенность корабля, который поразили ВСУ

Российский корабль проекта 22800 "Каракурт" был поражен Силами обороны в ночь на 7 мая в районе пункта базирования Каспийск (Дагестан, РФ). До этого он базировался в Азово-Черноморском регионе, однако был переброшен отсюда, чтобы избежать атак украинских военных.

В то же время этот корабль является носителем крылатых ракет "Калибр". Об этом рассказал спикер ВМС Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона.

Плетенчук отметил, что такие корабли в целом разрабатывалось пять кораблей, которые были предназначены специально для Черноморского флота РФ.

Первый из этих кораблей — "Аскольд" — был существенно поврежден, фактически уничтожен, на заводе в Керчи. Второй — "Циклон" — уничтожили в Севастопольской бухте, которую тот должен был защищать. После этого противник перебазировал на Каспий две единицы, которые на тот момент еще проходили испытания.

Плетенчук отметил, что этот корабль был переброшен, что подтверждает, что ВС РФ могут перебазировать свои корабли, но не делают этого сознательно.

Корабли проекта "Каракурт" могут запускать противокорабельные ракеты "Оникс" и "Циркон", но основным вооружением для них остается ракета "Калибр", на каждом борту — 8 пусковых установок.

Сейчас кораблей такого типа в Черном море нет.

Основные функции, которые сейчас выполняет Черноморский флот РФ, это охрана "себя" — пункта базирования Новороссийск, отметил Плетенчук. Ведь другие задачи корабли и катера выполнять не могут именно из-за действий Сил обороны Украины.

В то же время в составе ЧФ РФ сейчас остается как минимум три ракетных корабля проекта "Буян-М", которые имеют на борту по 8 пусковых установок под "Калибры", две субмарины проекта "Варшавянка", два фрегата — "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров". Фрегаты, добавил спикер, также имеют по 8 "пусковых", но "Адмирал Эссен" поврежден и пока не выполняет задачи. "Адмирал Макаров" тоже, вероятно, получил повреждения и пока не применяется, по крайней мере в последнее время, добавил представитель ВМС.

Эффективны ли ракеты Калибр?

Плетенчук отметил, что при нормальных погодных условиях эффективность сбивания ракет "Калибр" может достигать 100%.

"Тем не менее, при осуществлении комбинированных или массированных обстрелов они (ВС РФ — ред.) их применяют, скорее всего, как способ нагрузить украинское ПВО, хотя, это довольно дорогой способ... И применяют, как средство поражения. Иногда они достигают цели — это, все же, довольно немалая ракета — там 450 кг боевая часть. Однако последний месяц ни выходов, ни применений не наблюдается. Есть ли у них ракеты? Точно есть", — предупредил он.

7 мая стало известно, что дроны Вооруженных сил Украины поразили малый ракетный катер проекта "Каракурт" России в порту Каспийск в Дагестане.

6 апреля украинские военные Сил беспилотных систем в ночь на 6 апреля атаковали порт в Новороссийске. В частности, там был поражен фрегат "Адмирал Макаров", который работал как ПВО, а также является носителем "Калибров".