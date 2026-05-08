Намагалися сховати в Каспійському морі: у ВМС пояснили особливість корабля, який уразили ЗСУ

Російський корабель проєкту 22800 "Каракурт" був уражений Силами оборони у ніч на 7 травня в районі пункту базування Каспійськ (Дагестан, РФ). До цього він базувався у Азово-Чорноморському регіоні, однак його було перекинуто звідси, аби уникнути атак українських військових.

Водночас цей корабель є носієм крилатих ракет "Калібр". Про це розповів речник ВМС Збройних сил України Дмитро Плетенчук в етері телемарафону.

Плетенчук зазначив, що такі кораблі загалом розроблялося п'ять кораблів, які були призначені спеціально для Чорноморського флоту РФ.

Перший з цих кораблів — "Аскольд" — був суттєво пошкоджений, фактично знищений, на заводі в Керчі. Другий — "Циклон" — знищили у Севастопольській бухті, яку той мав захищати. Після цього противник перебазував на Каспій дві одиниці, які на той момент ще проходили випробування.

Плетенчук наголосив, що цей корабель було перекинуто, що підтверджує, що ЗС РФ можуть перебазовувати свої кораблі, але не роблять цього свідомо.

Кораблі проєкту "Каракурт" можуть запускати протикорабельні ракети "Онікс" та "Циркон", але основним озброєнням для них залишається ракета "Калібр", на кожному борту — 8 пускових установок.

Наразі кораблів такого типу в Чорному морі немає.

Основні функції, які зараз виконує Чорноморський флот РФ, це охорона "себе" — пункту базування Новоросійськ, зазначив Плетенчук. Адже інші завдання кораблі та катери виконувати не можуть саме через дії Сил оборони України.

Водночас у складі ЧФ РФ зараз залишається щонайменше три ракетні кораблі проєкту "Буян-М", які мають на борту по 8 пускових установок під "Калібри", дві субмарини проєкту "Варшав’янка", два фрегати — "Адмірал Ессен" та "Адмірал Макаров". Фрегати, додав речник, також мають по 8 "пускових", але "Адмірал Ессен" пошкоджений та наразі не виконує завдання. "Адмірал Макаров" теж, ймовірно, отримав пошкодження і поки не застосовується, принаймні останнім часом, додав представник ВМС.

Чи ефективні ракети Калібр?

Плетенчук наголосив, що за нормальних погодних умов ефективність збиття ракет "Калібр" може сягати 100%.

"Тим не менш, під час здійснення комбінованих або масованих обстрілів вони (ЗС РФ — ред.) їх застосовують, ймовірніше за все, як спосіб навантажити українське ППО, хоча, це доволі дорогий спосіб… Та застосовують, як засіб ураження. Іноді вони досягають цілі – це, все ж таки, доволі немала ракета — там 450 кг бойова частина. Проте останній місяць ані виходів, ані застосувань не спостерігається. Чи є у них ракети? Точно є", — попередив він.

7 травня стало відомо, що дрони Збройних сил України уразили малий ракетний катер проєкту "Каракурт" Росії у порту Каспійськ в Дагестані.

6 квітня українські військові Сил безпілотних систем в ніч на 6 квітня атакували порт в Новоросійську. Зокрема, там було уражено фрегат "Адмірал Макаров", який працював як ППО, а також є носієм "Калібрів".