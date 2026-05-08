РФ наступает "по всему фронту": под Покровском сосредоточено более 100 тыс. солдат, — Сырский

Российские войска пошли в более активное наступление сразу на нескольких участках фронта, а также существенно усилили давление на позиции ВСУ. Самой горячей точкой остается Покровское направление, где армия РФ сосредоточила около 106 тысяч военных, пытаясь прорвать украинскую оборону.

На своей странице в Telegram Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что российское командование проводит перегруппировку сил и наращивает интенсивность атак практически вдоль всей линии боевого соприкосновения. И все же наибольшее давление оккупанты сейчас создают именно на Покровском направлении. Кроме того, сложная ситуация сохраняется также в районах Купянска, Константиновки, Очеретино и Александровки. Более того, активность российских подразделений фиксируют и вблизи приграничных территорий с РФ.

Однако, по словам Сырского, несмотря на постоянные штурмы и численное преимущество противника, украинские военные продолжают сдерживать наступление.

"Подразделения Сил обороны Украины срывают планы противника, устойчиво поддерживают рубежи и при благоприятных условиях выполняют собственные активные действия. Несмотря на постоянное давление врага, украинские военные продолжают выполнение задач и на территории России — наше присутствие в Курской области сохраняется", — написал он.

По словам Главнокомандующего, украинская армия делает ставку на активную оборону — тактику, которая позволяет истощать российские силы и наносить им серьезные потери. Ежедневно, по оценкам командования, российская армия теряет не менее тысячи солдат убитыми и ранеными.

Во время совещания по итогам работы ВСУ в апреле 2026 года отдельно обсудили результаты работы артиллерии и ракетных войск. Только за месяц украинские силы выполнили более 64 тысяч огневых задач. К примеру, артиллерия поразила тысячи целей противника, а ракетные подразделения нанесли десятки ударов по важным военным объектам оккупантов.

Отдельный акцент украинские военные делают на ударах по тыловой инфраструктуре РФ. Речь идет о нефтеперерабатывающих заводах, объектах снабжения топливом, предприятиях военно-промышленного комплекса и других стратегических целях, которые обеспечивают российскую армию ресурсами для войны. По словам Сырского, только в течение апреля украинские силы поразили 84 объекта в глубине российской территории в рамках операций Deep Strike.

Также в апреле Украина увеличила объемы международной военной помощи. В то же время, как отметил Сырский, все более важными становятся собственные возможности государства — прежде всего ремонт техники и быстрое возвращение ее на фронт после повреждений.

Среди прочего, сейчас командование работает над изменениями в системе комплектования войска — идет подготовка к постепенному переходу от мобилизационной модели к контрактной службе. Кроме этого, в ВСУ уже утвердили новый порядок ротаций на передовой. Военных, которые находятся на самых опасных позициях, планируют заменять не позднее чем через два месяца службы с дополнительным временем на восстановление и ротацию.

Напомним, что, по словам командующего Национальной гвардии Украины Александра Пивненко, российские войска могут воевать еще около 2 лет, и сейчас они сосредоточены на попытках захватить Покровск и Константиновку. В то же время наступление РФ на Славянск и Краматорск он назвал маловероятным в ближайшие годы.

Ранее Фокус писал, что на Покровском направлении российская армия изменила подход к ведению наступательных действий. Отныне враг сделал ставку на массовое использование пехоты вместо тяжелой техники.