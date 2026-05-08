РФ наступає "по всьому фронту": під Покровськом зосереджено понад 100 тис. солдат, — Сирський

Російські війська пішли в активніший наступ одразу на кількох ділянках фронту, а також суттєво посилили тиск на позиції ЗСУ. Найгарячішою точкою залишається Покровський напрямок, де армія РФ зосередила приблизно 106 тисяч військових, намагаючись прорвати українську оборону.

На своїй сторінці в Telegram Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що російське командування проводить перегрупування сил та нарощує інтенсивність атак практично вздовж усієї лінії бойового зіткнення. Та все ж найбільший тиск окупанти зараз створюють саме на Покровському напрямку. Крім того, складна ситуація зберігається також у районах Куп’янська, Костянтинівки, Очеретиного та Олександрівки. Ба більше, активність російських підрозділів фіксують і поблизу прикордонних територій із РФ.

Однак, за словами Сирського, попри постійні штурми та чисельну перевагу противника, українські військові продовжують стримувати наступ.

Відео дня

"Підрозділи Сил оборони України зривають плани противника, стійко підтримують рубежі та за сприятливих умов виконують власні активні дії. Попри постійний тиск ворога, українські військові продовжують виконання завдань і на території Росії — наша присутність у Курській області зберігається", — написав він.

За словами Головнокомандувача, українська армія робить ставку на активну оборону — тактику, яка дозволяє виснажувати російські сили та завдавати їм серйозних втрат. Щодня, за оцінками командування, російська армія втрачає щонайменше тисячу солдатів убитими та пораненими.

Під час наради за підсумками роботи ЗСУ у квітні 2026 року окремо обговорили результати роботи артилерії та ракетних військ. Лише за місяць українські сили виконали понад 64 тисячі вогневих завдань. До прикладу, артилерія уразила тисячі цілей противника, а ракетні підрозділи завдали десятки ударів по важливих військових об’єктах окупантів.

Окремий акцент українські військові роблять на ударах по тиловій інфраструктурі РФ. Йдеться про нафтопереробні заводи, об’єкти постачання пального, підприємства військово-промислового комплексу та інші стратегічні цілі, які забезпечують російську армію ресурсами для війни. За словами Сирського, лише протягом квітня українські сили уразили 84 об’єкти в глибині російської території в межах операцій Deep Strike.

Також у квітні Україна збільшила обсяги міжнародної військової допомоги. Водночас, як зазначив Сирський, дедалі важливішими стають власні можливості держави — насамперед ремонт техніки та швидке повернення її на фронт після пошкоджень.

Серед іншого, наразі командування працює над змінами у системі комплектування війська — триває підготовка до поступового переходу від мобілізаційної моделі до контрактної служби. Крім цього, у ЗСУ вже затвердили новий порядок ротацій на передовій. Військових, які перебувають на найнебезпечніших позиціях, планують замінювати не пізніше ніж через два місяці служби з додатковим часом на відновлення та ротацію.

Нагадаємо, що, за словами командувача Національної гвардії України Олександра Півненка, російські війська можуть воювати ще близько 2 років, і зараз вони зосереджені на спробах захопити Покровськ і Костянтинівку. Водночас наступ РФ на Слов’янськ і Краматорськ він назвав малоймовірним у найближчі роки.

Раніше Фокус писав, що на Покровському напрямку російська армія змінила підхід до ведення наступальних дій. Відтепер ворог зробив ставку на масове використання піхоти замість важкої техніки.