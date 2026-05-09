Ночная атака РФ по Украине: есть погибшие и раненые в нескольких областях (фото)

С вечера пятницы 8 мая в ночь на субботу 9 мая россияне атаковали украинские города баллистической ракетой "Искандер-М", 43-мя ударными БпЛА и дронами-имитаторами. Противовоздушная оборона сбила или подавила 34 вражеских БпЛА на юге, севере и востоке страны.

Зафиксировано попадание ракеты и 9 ударных БпЛА на 6 локациях. Также есть падение обломков сбитых дронов на 2 локациях, информируют Воздушные Силы ВСУ.

Инфографика от ПС ВСУ

Днепропетровская область

Почти 20 раз враг атаковал два района области артиллерией и беспилотниками, сообщил глава областной военной администрации Александр Ганжа.

На Никопольщине повреждены инфраструктура, киоск, магазин, кафе, частные дома. Погиб 35-летний мужчина. В тяжелом состоянии в больницу доставлена 39-летняя женщина. 31-летний мужчина будет лечиться амбулаторно.

На Синельниковщине погиб один человек. Ущерб нанесен предприятию и сельскохозяйственной технике.

Запорожская область

За сутки россияне нанесли 738 ударов по 31 населенному пункту региона, сообщил глава ОВА Иван Федоров.

ВС РФ применили 615 БпЛА различной модификации, преимущественно FPV-дроны, и осуществили ️123 артиллерийских удара. Поступило 51 сообщение о повреждении жилья, автомобилей и объектов инфраструктуры. В Запорожском районе ранены два человека.

Сумская область

В течение суток российские войска совершили более 20 обстрелов по 7 населенным пунктам в 6 территориальных общинах области, сообщили в военной администрации.

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры, в Середино-Будской громаде в результате минометного обстрела пострадала 66-летняя женщина.

В Березовской общине возник масштабный пожар на территории частного домовладения, сообщили в ГСЧС.

Из-за угрозы повторных ударов, пожарные приостанавливали работы и следовали в безопасное место.

Харьковская область

В течение суток вражеским ударам подверглись 17 населенных пунктов Харьковщины, сообщил начальник ОГА Олег Синегубов.

ВС РФ применяли 2 БпЛА типа "Герань-2", 2 БпЛА типа "Ланцет", 7 БпЛА типа "Молния", 4 fpv-дрона и ️16 БпЛА, тип которых еще устанавливается.

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры, в результате обстрела в селе Рясное Золочевской громады пострадал 59-летний мужчина.

Черниговская область

Вечером Россия атаковала сельскохозяйственное предприятие в приграничном селе Новгород-Северского района, информируют в ГСЧС.

В результате атаки погибли 70-летний мужчина и его 49-летний сын. Еще один 55-летний мужчина получил травмы.

Напомним, вечером 8 мая президент США Дональд Трамп заявил о краткосрочном прекращении огня между Россией и Украиной, которое продлится с 9 по 11 мая. Перемирие должно сопровождаться масштабным обменом военнопленными в формате "1000 на 1000".

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что стороны согласовали режим тишины на 9, 10 и 11 мая. Россия, как заявил помощник главы Кремля Юрий Ушаков, также поддержит инициативу президента США.