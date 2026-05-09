Нічна атака РФ по Україні: є загиблі та поранені в кількох областях (фото)

З вечора п'ятниці 8 травня у ніч на суботу 9 травня росіяни атакували українські міста балістичною ракетою "Іскандер-М" та 43-ма ударними БпЛА та дронами-імітаторами. Протиповітряна оборона збила або ж подавила 34 ворожі БпЛА на півдні, півночі та сході країни.

Зафіксовано влучання ракети та 9 ударних БпЛА на 6 локаціях. Також є падіння уламків збитих дронів на 2 локаціях, інформують Повітряні Сили ЗСУ.

Дніпропетровська область

Майже 20 разів ворог атакував два райони області артилерією та безпілотниками, повідомив глава обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

Пожежа після удару ЗС РФ на Дніпропетровщині

На Нікопольщині пошкоджені інфраструктура, кіоск, магазин, кафе, приватні будинки. Загинув 35-річний чоловік. У важкому стані до лікарні доправлена 39-річна жінка. 31-річний чоловік лікуватиметься амбулаторно.

На Синельниківщині загинула одна людина. ️Понівечене підприємство та сільськогосподарська техніка.

Запорізька область

Упродовж доби росіяни завдали 738 ударів по 31 населеному пункту регіону, повідомив глава ОВА Іван Федоров.

ЗС РФ застосували 615 БпЛА різної модифікації, переважно FPV-дрони, та здійснили ️123 артилерійські удари. Надійшло 51 повідомлення про пошкодження житла, автівок та об’єктів інфраструктури. У Запорізькому районі поранено дві людини.

Сумська область

Протягом доби російські війська здійснили понад 20 обстрілів по 7 населених пунктах в 6 територіальних громадах області, повідомили у військовій адміністрації.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури, у Середино-Будській громаді внаслідок мінометного обстрілу постраждала 66-річна жінка.

У Березівській громаді виникла масштабна пожежа на території приватного домоволодіння, повідомили у ДСНС.

Ліквідація пожежі на Сумщині

Через загрози повторних ударів, вогнеборці призупиняли роботи та слідували в безпечне місце.

Харківська область

Протягом доби ворожих ударів зазнали 17 населених пунктів Харківщини, повідомив начальник ОДА Олег Синєгубов.

Пошкоджений будинок у селі Петрівка

ЗС РФ застосовували 2 БпЛА типу "Герань-2", 2 БпЛА типу "Ланцет", 7 БпЛА типу "Молнія", 4 fpv-дрони та ️16 БпЛА, тип яких ще встановлюється.

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури, внаслідок обстрілу в селі Рясне Золочівської громади постраждав 59-річний чоловік.

Чернігівська область

Увечері Росія атакувала сільськогосподарське підприємство у прикордонному селі Новгород-Сіверського району, інформують у ДСНС.

Наслідки атаки на Чернігівщині

Внаслідок атаки загинули 70-річний чоловік та його 49-річний син. Ще один 55-річний чоловік отримав травми.

Нагадаємо, увечері 8 травня президент США Дональд Трамп заявив про короткострокове припинення вогню між Росією та Україною, яке триватиме з 9 по 11 травня. Перемир'я має супроводжуватися масштабним обміном військовополоненими у форматі "1000 на 1000".

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що сторони погодили режим тиші на 9, 10 та 11 травня. Росія, як заявив помічник глави Кремля Юрій Ушаков, також підтримає ініціативу президента США.