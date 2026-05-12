Стали активными участниками войны: ОАЭ осуществили тайные удары по объектам в Иране, — WSJ

Объединенные Арабские Эмираты нанесли военные удары по Ирану, что делает страну активным участником войны, которую развязали Соединенные Штаты Америки и Израиль.

Одна из таких атак была осуществлена на нефтеперерабатывающий завод на иранском острове Лаван в Персидском заливе. Однако публично ОАЭ не признавали своих ударов по Ирану, пишет издание The Wall Street Journal.

Удар по этому НПЗ состоялся в начале апреля — в то время, когда вскоре глава Белого дома Дональд Трамп объявлял о перемирии между сторонами после пятинедельных бомбардировок. Тогда атака вызвала серьезный пожар и вывела из строя часть мощностей объекта.

После удара официальный Тегеран объявил, что НПЗ пострадал в результате вражеской атаки. В ответ Иран запустил дроны и ракеты в сторону ОАЭ и Кувейта.

Как отнеслись в США к вмешательству ОАЭ

Источники, знакомые с этим вопросом, отметили, что Вашингтон не был возмущен из-за вмешательства ОАЭ. На момент удара режим прекращения огня еще не начал действовать, а администрация Дональда Трампа "тихо приветствовала" привлечение Эмиратов или любых других стран Персидского залива к противостоянию с Ираном.

В то же время официально комментировать этот вопрос в Пентагоне отказались, тогда как в Белом доме заявили, что Трамп "располагает всеми вариантами действий". Министерство иностранных дел ОАЭ также отказалось комментировать удары, но напомнило предыдущие официальные заявления страны о праве реагировать на угрозы.

Издание обратило внимание, что перед началом войны страны Персидского залива отказались предоставлять свое воздушное пространство или базы для осуществления атак. Однако после начала военной операции США и Израиля Иран начал бомбить различные объекты в Персидском заливе, в том числе энергетические объекты и аэропорты. Значительная часть этих ударов была сосредоточена именно на ОАЭ: по подсчетам, военные силы Тегерана направили на страну не менее 2800 ракет и дронов.

Некоторые аналитики считают, что привлечение ОАЭ к бомбардировкам Ирана было лишь вопросом времени.

Стоит напомнить, что спекуляции вокруг участия ОАЭ в войне бушуют еще с марта. Издание ynet писало, что 8 марта страна впервые атаковала объект в Иране — опреснительный завод. Впоследствии в ОАЭ официально опровергли эту информацию.

