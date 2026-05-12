Стали активними учасниками війни: ОАЕ здійснили таємні удари по об'єктах в Ірані, — WSJ

Об’єднані Арабські Емірати завдали військових ударів по Ірану, що робить країну активним учасником війни, яку розв'язали Сполучені Штати Америки та Ізраїль.

Одна з таких атак була здійснена на нафтопереробний завод на іранському острові Лаван у Перській затоці. Проте публічно ОАЕ не визнавали своїх ударів по Ірану, пише видання The Wall Street Journal.

Удар по цьому НПЗ відбувся на початку квітня — у той час, коли невдовзі глава Білого дому Дональд Трамп оголошував про перемир'я між сторонами після п'ятитижневих бомбардувань. Тоді атака спричинила серйозну пожежу і вивела з ладу частину потужностей об'єкта.

Після удару офіційний Тегеран оголосив, що НПЗ постраждав внаслідок ворожої атаки. У відповідь Іран запустив дрони та ракети у бік ОАЕ та Кувейту.

Як поставилися у США до втручання ОАЕ

Джерела, обізнані з цим питанням, зауважили, що Вашингтон не був обурений через втручання ОАЕ. На момент удару режим припинення вогню ще не почав діяти, а адміністрація Дональда Трампа "тихо вітала" залучення Еміратів чи будь-яких інших країн Перської затоки до протистояння з Іраном.

Водночас офіційно коментувати це питання у Пентагоні відмовилися, тоді як Білому домі заявили, що Трамп "має у своєму розпорядженні всі варіанти дій". Міністерство закордонних справ ОАЕ також відмовилося коментувати удари, але нагадало попередні офіційні заяви країни про право реагувати на загрози.

Видання звернуло увагу, що перед початком війни країни Перської атаки відмовилися надавати свій повітряний простір чи бази для здійснення атак. Проте після початку військової операції США та Ізраїлю Іран почав бомбардувати різноманітні об'єкти у Перській затоці, у тому числі енергетичні об'єкти та аеропорти. Значна частина цих ударів була зосереджена саме на ОАЕ: за підрахунками, військові сили Тегерану спрямували на країну щонайменше 2800 ракет та дронів.

Деякі аналітики вважають, що залучення ОАЕ до бомбардувань Ірану було лише питанням часу.

Варто нагадати, що спекуляції довкола участі ОАЕ у війні вирують ще з березня. Видання ynet писало, що 8 березня країна вперше атакувала об'єкт в Ірані — опріснювальний завод. Згодом в ОАЕ офіційно спростували цю інформацію.

