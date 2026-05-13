ВСУ могут оставить Мирноград: выйдут ли Силы обороны из Покровска, — СМИ

Украинские военные продолжают удерживать оборону в Покровске, несмотря на сложную ситуацию на направлении и постоянное давление российских войск. В Мирнограде обстановка остается более напряженной, из-за чего командование может прибегнуть к тактическому отводу отдельных подразделений.

Издание "РБК-Украина" 13 мая со ссылкой на источник в Силах обороны сообщило, что сейчас украинские подразделения не получали задач покидать Покровск. По словам собеседника, Силы обороны продолжают контролировать позиции в северной части города и ведут там оборонительные действия.

"Для врага Покровск сейчас играет роль накопителя живой силы, они стягивают туда дополнительные резервы. Для ВСУ задача — ведение позиционной обороны, никто оттуда выходить пока не собирается",- сказал собеседник издания.

Источник отметил, что российская армия активно концентрирует силы вблизи Покровска и перебрасывает на это направление дополнительные резервы. Несмотря на это, украинские военные продолжают сдерживать наступление противника и удерживать определенные рубежи обороны.

Однако в Мирнограде, как сообщил собеседник, ситуация более сложная из-за высокой интенсивности боевых действий и постоянного давления оккупационных войск. В связи с этим не исключается возможность контролируемого маневра или отхода отдельных подразделений для сохранения личного состава и стабилизации обороны.

По информации источника, активные бои на Покровском направлении продолжались даже в период так называемого "перемирия" с 9 по 11 мая. При этом российские войска, по сравнению с прошлым годом, заметно сократили использование управляемых авиабомб для ударов по украинским позициям.

Кроме того, отмечается, что одной из главных угроз для Сил обороны остается российская авиация. Собеседник подчеркнул, что, хотя интенсивность артиллерийских обстрелов несколько снизилась, именно воздушные удары противника продолжают существенно усложнять ситуацию на фронте.

"Ключевую роль играет ВВС противника, в этом компоненте они нас очень донимают", — пояснили в источнике "РБК-Украина".

Отдельной проблемой для украинских военных на этом участке фронта остается логистика. Наибольшие трудности возникают во время эвакуации раненых и обеспечения подразделений в зоне активных боевых действий. Для выполнения таких задач бойцы все чаще используют наземные роботизированные комплексы и нестандартные маршруты эвакуации, чтобы минимизировать риски для личного состава.

Ранее Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщал, что российские войска пошли в активное наступление сразу на нескольких участках фронта, а также существенно усилили давление на позиции ВСУ. Самой горячей точкой остается Покровское направление, где армия РФ сосредоточила примерно 106 тысяч военных.

Также Фокус писал, что россияне полноценно развернули в Мирнограде свою артиллерию и инфраструктуру для операторов БПЛА. Как объясняют военные, находящиеся на этом направлении, бойцы РФ свободно передвигаются по городу. Более того, в нескольких районах даже есть признаки наличия командных пунктов, развернутые средства связи и РЭБ.