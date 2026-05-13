ЗСУ можуть залишити Мирноград: чи вийдуть Сили оборони з Покровська, — ЗМІ

Українські військові продовжують утримувати оборону в Покровську, попри складну ситуацію на напрямку та постійний тиск російських військ. У Мирнограді обстановка залишається напруженішою, через що командування може вдатися до тактичного відведення окремих підрозділів.

Видання "РБК-Україна" 13 травня з посиланням на джерело у Силах оборони повідомило, що наразі українські підрозділи не отримували завдань залишати Покровськ. За словами співрозмовника, Сили оборони й надалі контролюють позиції у північній частині міста та ведуть там оборонні дії.

"Для ворога Покровськ зараз відіграє роль накопичувача живої сили, вони стягують туди додаткові резерви. Для ЗСУ завдання — ведення позиційної оборони, ніхто звідти виходити наразі не збирається",- сказав співрозмовник видання.

Джерело зазначило, що російська армія активно концентрує сили поблизу Покровська та перекидає на цей напрямок додаткові резерви. Попри це, українські військові продовжують стримувати наступ противника й утримувати визначені рубежі оборони.

Однак у Мирнограді, як повідомив співрозмовник, ситуація є більш складною через високу інтенсивність бойових дій та постійний тиск окупаційних військ. У зв’язку з цим не виключається можливість контрольованого маневру або відходу окремих підрозділів для збереження особового складу та стабілізації оборони.

За інформацією джерела, активні бої на Покровському напрямку тривали навіть у період так званого "перемир’я" з 9 по 11 травня. При цьому російські війська, порівняно з минулим роком, помітно скоротили використання керованих авіабомб для ударів по українських позиціях.

Крім того, зазначається, що однією з головних загроз для Сил оборони залишається російська авіація. Співрозмовник наголосив, що, хоча інтенсивність артилерійських обстрілів дещо знизилася, саме повітряні удари противника продовжують суттєво ускладнювати ситуацію на фронті.

"Ключову роль відіграє ВПС противника, у цьому компоненті вони нам дуже дошкуляють", — пояснили у джерелі "РБК-України".

Окремою проблемою для українських військових на цій ділянці фронту залишається логістика. Найбільші труднощі виникають під час евакуації поранених та забезпечення підрозділів у зоні активних бойових дій. Для виконання таких завдань бійці дедалі частіше використовують наземні роботизовані комплекси та нестандартні маршрути евакуації, аби мінімізувати ризики для особового складу.

Раніше Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомляв, що російські війська пішли в активніший наступ одразу на кількох ділянках фронту, а також суттєво посилили тиск на позиції ЗСУ. Найгарячішою точкою залишається Покровський напрямок, де армія РФ зосередила приблизно 106 тисяч військових.

Також Фокус писав, що росіяни повноцінно розгорнули в Мирнограді свою артилерію та інфраструктуру для операторів БПЛА. Як пояснюють військові, що перебувають на цьому напрямку, бійці РФ вільно пересуваються по місту. Ба більше, у кількох районах навіть є ознаки наявності командних пунктів, розгорнуті засоби звʼязку та РЕБ.