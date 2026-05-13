"Двигались со стороны Бахмута": ВСУ сожгли колонну оккупантов на подходе к Часовому Яру (видео)

Силы обороны оперативно уничтожили колонну российских оккупантов на подступах к городу Часов Яр.

Важную операцию по уничтожению наступления российской армии провели бойцы 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила в тесном взаимодействии с собратьями из 427-й отдельной бригады беспилотных систем "РАРОГ". Об этом сообщает 24-я ОМБр.

В сообщении говорится, что два десятка россиян открыто двигались со стороны Бахмута. Для РФ захват города открыл бы новые подступы к Константиновке.

"Более 20 россиян двигались открыто со стороны Бахмута. Разведка обнаружила, артиллерия и дроны — разобрали. Отработали слаженно", — говорится в сообщении.

Но планы российской армии разрушили меткие удары ВСУ. Колонну с оккупантами атаковали FPV-дронами. Также прямым попаданием был подбит прицеп с техникой, а затем поражен личный состав.

Также на видео есть не только кадры с украинских БПЛА, но и записи с камер самих россиян.

"Интересный момент: на видео есть кадры с GoPro самих россиян — где можно оценить их впечатления от такого поражения. Работаем", — подписали видео военные ВСУ.

Напомним, что ВСУ ударили по нефтяным терминалам, НПЗ и пунктам управления РФ. Силы обороны Украины 12 мая и в ночь на 13 мая нанесли удары по ряду объектов российских оккупантов, в частности нефтяных и газоперерабатывающих предприятиях РФ, а также пунктах управления и местах сосредоточения войск противника. На части объектов после атак возникли пожары.

Также 3 мая Вооруженные силы Российской Федерации попытались наступать на Сумском направлении и оккупировать очередной населенный пункт, но атаку отбили украинские военные, сообщило командование Группировки объединенных сил.