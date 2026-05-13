"Рухалися зі сторони Бахмута": ЗСУ спалили колону окупантів на підході до Часового Яру (відео)

Сили оборони оперативно знищили колону російських окупантів на підступах до міста Часів Яр.

Важливу операцію зі знищення наступу російської армії провели бійці 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила у тісній взаємодії з побратимами з 427-ї окремої бригади безпілотних систем "РАРОГ". Про це повідомляє 24-та ОМБр.

У повідомленні йдеться, що два десятки росіян відкрито рухалися з боку Бахмута. Для РФ захоплення міста відкрило б нові підступи до Костянтинівки.

"Понад 20 росіян рухались відкрито зі сторони Бахмута. Розвідка виявила, артилерія та дрони — розібрали. Відпрацювали злагоджено", — йдеться у повідомленні.

Але плани російської армії зруйнували влучні удари ЗСУ. Колону з окупантами атакували FPV-дронами. Також прямим влучанням було підбито причіп із технікою, а потім уражено особовий склад.

Також на відео є не лише кадри з українських БПЛА, а й записи з камер самих росіян.

"Цікавий момент: на відео є кадри з GoPro самих росіян — де можна оцінити їхні враження від такого ураження. Працюємо", — підписали відео військові ЗСУ.

