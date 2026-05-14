Повреждены жилые дома, поднялись пожары и есть раненые: первые последствия массированной атаки на Киев

Ночью 14 мая россияне атаковали столицу ударными дронами, баллистикой и крылатыми ракетами, в результате чего в ряде районов зафиксированы пожары и разрушения. Под завалами одного из домов могут быть люди.

Последствия атаки зафиксированы в Голосеевском, Дарницком, Днепровском, Оболонском, Соломенском и Шевченковском районах Киева. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Первые последствия комбинированной атаки врага:

Дарницкий район: есть падение обломков на открытой территории и падение обломков вблизи нежилого здания. Также в результате атаки обвалились конструкции в жилом доме. Там могут быть заблокированы люди, информировал Кличко. Кроме того, в районе горят МАФы и вспыхнул пожар на одной из местных АЗС;

Днепровский район : в результате падения обломков БпЛА произошло возгорание на крыше пятиэтажного жилого дома. Впоследствии мэр добавил, что также фиксируется попадание в частный жилой дом;

Голосеевский район: обломки упали на проезжую часть дороги, экстренные службы отправились на места;

Оболонский район : зафиксировано падение обломков ракеты на нежилое помещение. Еще на одной локации падение обломков ракеты, произошедшее на территории нежилой застройки. Обломки также упали на трехэтажное здание паркинга и на здание бизнес-центра. Также есть попадание обломков в квартиру на 12-м этаже жилого дома, в результате чего возникло возгорание;

Соломенский район: на парковке возле бизнес-центра загорелся автомобиль. По другому адресу обломки упали на нежилое здание;

Шевченковский район: зафиксировано попадание в нежилое здание.

По состоянию на 04:40 часов, по данным КГВА, известно о по меньшей мере 4 раненых в столице.

Информация о последствиях и пострадавших в результате атаки на момент публикации устанавливается. На местах работают оперативные службы.

Тем временем в сети показали первые кадры из атакованного Киева. Местные каналы пишут, что в одной из поврежденных многоэтажек уничтожено несколько подъездов.

Напомним, на фоне комбинированной атаки россиян в ночь на 14 мая в Киеве прогремела серия мощных взрывов.

Также в ночь на 14 мая ВС РФ атаковали баллистикой и "Шахедами" Кременчуг на Полтавщине.