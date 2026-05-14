Пошкоджені житлові будинки, здійнялися пожежі та є поранені: перші наслідки масованої атаки на Київ

Уночі 14 травня росіяни атакували столицю ударними дронами, балістикою та крилатими ракетами, внаслідок чого у низці районів зафіксовані пожежі та руйнування. Під завалами одного з будинків можуть бути люди.

Наслідки атаки зафіксовані у Голосіївському, Дарницькому, Дніпровському, Оболонському, Солом'янському та Шевченківському районах Києва. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Перші наслідки комбінованої атаки ворога:

Дарницький район: є падіння уламків на відкритій території і падіння уламків поблизу нежитлової будівлі. Також внаслідок атаки обвалилися конструкції в житловому будинку. Там можуть бути заблоковані люди, інформував Кличко. Окрім того, в районі палають МАФи та спалахнула пожежа на одній із місцевих АЗС;

є падіння уламків на відкритій території і падіння уламків поблизу нежитлової будівлі. Також внаслідок атаки обвалилися конструкції в житловому будинку. Там можуть бути заблоковані люди, інформував Кличко. Окрім того, в районі палають МАФи та спалахнула пожежа на одній із місцевих АЗС; Дніпровський район : внаслідок падіння уламків БпЛА сталося загоряння на даху п'ятиповерхового житлового будинку. Згодом мер додав, що також фіксуєтьсяв влучання у приватний житловий будинок;

: внаслідок падіння уламків БпЛА сталося загоряння на даху п'ятиповерхового житлового будинку. Згодом мер додав, що також фіксуєтьсяв влучання у приватний житловий будинок; Голосіївський район: уламки впали на проїжджу частину дороги, екстрені служби відправилися на місця;

уламки впали на проїжджу частину дороги, екстрені служби відправилися на місця; Оболонський район : зафіксовано падіння уламків ракети на нежитлове приміщення. Ще на одній локації падіння уламків ракети, що сталося на території нежитлової забудови. Уламки також впали на триповерхову будівлю паркінгу та на будівлю бізнес-центру. Також є влучання уламків в квартиру на 12-му поверсі житлового будинку, внаслідок чого виникло загоряння;

: зафіксовано падіння уламків ракети на нежитлове приміщення. Ще на одній локації падіння уламків ракети, що сталося на території нежитлової забудови. Уламки також впали на триповерхову будівлю паркінгу та на будівлю бізнес-центру. Також є влучання уламків в квартиру на 12-му поверсі житлового будинку, внаслідок чого виникло загоряння; Солом'янський район: на парковці біля бізнес-центру загорівся автомобіль. За іншою адресою уламки впали на нежитлову будівлю;

на парковці біля бізнес-центру загорівся автомобіль. За іншою адресою уламки впали на нежитлову будівлю; Шевченківський район: зафіксовано влучання у нежитлову будівлю.

Відео дня

Станом на 04:40 годину, за даними КМВА, відомо про щонайменше 4 поранених у столиці.

Інформація щодо наслідків та постраждалих внаслідок атаки на момент публікації встановлюється. На місцях працюють оперативні служби.

Тим часом у мережі показали перші кадри з атакованого Києва. Місцеві канали пишуть, що в одній з пошкоджених багатоповерхівок знищено кілька під'їздів.

Нагадаємо, на тлі комбінованої атаки росіян у ніч на 14 травня у Києві пролунала серія потужних вибухів.

Також у ніч на 14 травня ЗС РФ атакували балістикою і "Шахедами" Кременчук на Полтавщині.