129 бригада освободила Отрадное на Харьковщине: солдаты РФ попали в "облако" БпЛА (видео)

129 отдельная тяжелая механизированная бригада провела спецоперация на востоке Харьковской области и освободила село Отрадное, сообщили украинские военные. На видео с кадрами боя показали удары дронов, которые били по фортификациям противника и охотились за российскими солдатами по полям и лесопосадкам. Как удалось провести спецоперацию и какие средства поражения пригодились 129 ВТМБр?

Удалось вернуть контроль над Отрадным Двуречанского района и прилегающими территориями, говорится в сообщении бригады на странице Facebook. Событие произошло вплотную к российско-украинской границе к северу от Купянска. Для контрнаступательных действий использовали ударные и разведывательные дроны, дроны со сбросами и артиллерию, показала нарезка кадров с поля боя.

129 бригада спланировала спецоперацию и выбили подразделения ВС РФ "лесополос, укрепленных позиций и опорных пунктов". В штурме приняли участие штурмовые подразделения, операторы дронов и артиллерия, говорится в заметке. Бойцы показали, как били по позициям и укрытиям противника. В кадр раз за разом попадали российские солдаты, которые убегали от БпЛА, бросались винтовками и даже зачем-то "танцевали". На видео попало около двух десятков попаданий от "облаков" беспилотников, которые кружили в Отрадном и по окрестным полям и лесопосадкам.

"В результате спланированной операции Силы обороны Украины осуществили зачистку населенного пункта Отрадное Двуречанского р-на Харьковской области и вернули его вместе с прилегающей местностью под свой контроль", — написало командование.

Контрнаступление ВСУ — ситуация возле Отрадного на Харьковщине

Успешную контрнаступательную операцию и освобождение Отрадного подтвердили в Telegram-канале проекта DeepState. Аналитики проекта отметили, что успешные бои состоялись благодаря "новой тактике войны". На карте DeepState появился освобожденный участок на границе с РФ на расстоянии 30 км к северу от Купянска и в 90 км к востоку от Харькова. Ориентировочная площадь взятой под контроль территории — около 18,83 кв. км.

Контрнаступление ВСУ — ситуация возле Отрадного на Харьковщине, 15 мая Фото: DeepState

В отчетах Генштаба ВСУ пока не было информации об успешных боевых действиях к северу от Купянска. В последней заметке об оперативной ситуации на фронте командование сообщило, что на Купянском направлении насчитали четыре атаки ВС РФ, а восточнее, на Южно-Слобожанском, — 14 раз.

Отметим, Фокус писал о контрнаступательных действиях ВСУ на южном отрезке фронта в районе Александровки и Гуляйполя, которые начались в январе-феврале 2026 года. Согласно данным аналитиков DeepState и Генштаба ВСУ, на этом направлении удалось вернуть контроль над 200-400 кв. км территории.

Напоминаем, 14 мая на портале United24 Media рассказали о российском "наступлении" на Малую Токмачку в Запорожской области, которое длится 1500 дней.