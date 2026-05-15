129 бригада звільнила Одрадне на Харківщині: солдати РФ потрапили в "хмару" БпЛА (відео)

129 окрема важка механізована бригада (ОВМБр) провела спецоперація на сході Харківської області та звільнила село Одрадне, повідомили українські військові. На відео з кадрами бою показали удари дронів, які били по фортифікаціях противника та полювали за російськими солдатами по полях та лісопосадках. Як вдалось провести спецоперацію та які засоби ураження стали у нагоді 129 ВОМБр?

Вдалось повернути контроль над Одрадним Дворічанського району та прилеглими територіями, ідеться у дописі бригади на сторінці Facebook. Подія відбулась впритул до російсько-українського кордону на північ від Куп'янська. Для контрнаступальних дій використали ударні та розвідувальні дрони, дрони зі скидами та артилерію, показала нарізка кадрів з поля бою.

129 бригада спланувала спецоперацію та вибили підрозділи ЗС РФ "лісосмуг, укріплених позицій і опорних пунктів". У штурмі взяли участь штурмові підрозділи, оператори дронів та артилерія, ідеться у дописі. Бійці показали, як били по позиціях та укриттях противника. У кадр раз за разом потрапляли російські солдати, які тікали від БпЛА, кидалися гвинтівками й навіть навіщось "танцювали". На відео потрапило близько двох десятків влучань від "хмар" безпілотників, які кружляли у Одрадному та по навколишніх полях та лісопосадках.

" У результаті спланованої операції Сили оборони України здійснили зачистку населеного пункту Одрадне Дворічанського р-ну Харківської області та повернули його разом із прилеглою місцевістю під свій контроль", — написало командування.

Контрнаступ ЗСУ — ситуація біля Одрадного на Харківщині

Успішну контрнаступальну операцію та звільнення Одрадного підтвердили у Telegram-каналі проєкту DeepState. Аналітики проєкту зауважили, що успішні бої відбулись завдяки "новій тактиці війни". На карті DeepState з'явилась звільнена ділянка на кордоні з РФ на відстані 30 км на північ від Куп'янська та за 90 км на схід від Харкова. Орієнтовна площа взятої під контроль території — близько 18,83 кв. км.

Контрнаступ ЗСУ — ситуація біля Одрадного на Харківщині, 15 травня Фото: DeepState

У звітах Генштабу ЗСУ поки не було інформації про успішні бойові дії на північ від Куп'янська. У останньому дописі про оперативну ситуацію на фронті командування повідомило, що на Куп'янському напрямку нарахували чотири атаки ЗС РФ, а східніше, на Південно-Слобожанському, — 14 разів.

Зазначимо, Фокус писав про контрнаступальні дії ЗСУ на південному відтинку фронту у районі Олександрівки та Гуляйполя, які почались у січні-лютому 2026 року. Згідно з даними аналітиків DeepState та Генштабу ЗСУ, на цьому напрямку вдалось повернути контроль над 200-400 кв. км території.

Нагадуємо, 14 травня на порталі United24 Media розповіли про російський "наступ" на Малу Токмачку у Запорізькій області, який триває 1500 днів.