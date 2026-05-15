ВСУ получат 1000-килограммового робота с 10-метровой мачтой: почему опасен для ВС РФ (видео)

Министерство обороны Украины кодифицировало наземный роботизированный комплекс "Плющ", который обновили для текущих условий российско-украинской войны, рассказали медиа. НРК может четыре дня "сидеть в засаде" и из закамуфлированного тайника следить за перемещением подразделений Вооруженных сил Российской Федерации. Чем полезен для Сил обороны Украины наземный дрон на гусеницах, который весит одну тонну?

На новом НРК, который получат ВСУ, нет пулеметов или гранатометов, зато он "вооружен" 10-метровой мачтой с датчиками и оборудованием для связи, говорится в материале Defense Blog. Отмечается, что важнейший компонент — это именно мачта, поскольку оборудование поднимается выше над землей и поэтому есть возможность наладить связь посреди леса или в углублениях рельефа. На видео, которое опубликовала компания-производитель Robotic Complexes на Facebook, видим платформу на гусеницах, которая без проблем движется по сложной местности — полям, карьерам, оврагам и тому подобное.

Производитель сообщил об обновлении в конструкции НРК "Плющ". Указано, что перенесли терминал Starlink в заднюю часть изделия, установили мощный аккумулятор, переделали механизм сворачивания и разворачивания мачты. На мачте можно разместить датчики, средства РЭБ, антенну связи, пояснили на портале. Также приводятся основные технические характеристики нового роботизированного комплекса для ВСУ, — скорость до 12 км/од, дальность до 40 км.

НРК "Плющ" выполняет несколько задач на линии фронта, написало медиа со ссылкой на производителя. Одна из основных — налаживание связи на командных пунктах и на позициях. Кроме того, робот может вести разведку. В этом режиме НРК выезжает на передние позиции и "сидит в засаде" до четырех суток. В течение этого времени НРК мониторит, что происходит вокруг, и передает информацию подразделениям Сил обороны. Благодаря роботизированному комплексу бойцы находятся в большей безопасности, поскольку их не выдает радиоизлучение и сложнее запеленговать, пояснили на Defense Blog. Ориентировочная стоимость изделия, которое военные могут купить на специальной платформе, — 1,5 млн грн.

НРК Украины — детали

Отметим, Фокус писал об использовании НРК на войне в Украине и о том, какие операции с помощью этой техники проводят ВСУ. Один из таки случаев — операция 3 армейского корпуса для спасения гражданских на Лиманском направлении. Подразделение рассказало, что речь шла о четырех женщинах старшего возраста, одна из которых получила ранения. Сначала женщин вывезли на НРК, при этом сверху за ними наблюдал беспилотник. После этого включили другую технику: перевезли через реку на лодке и доставили в больницу в Славянске.

Напоминаем, в мае медиа сообщили о новом НРК "Легит", который создали для Сил обороны с участием ГУР Минобороны.