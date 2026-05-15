ЗСУ отримають 1000-кілограмового робота з 10-метровою щоглою: чому небезпечний для ЗС РФ (відео)

Міністерство оборони України кодифікувало наземний роботизований комплекс "Плющ", який оновили для поточних умов російсько-української війни, розповіли медіа. НРК може чотири дні "сидіти в засідці" та з закамуфльованої схованки стежити за переміщенням підрозділів Збройних сил Російської Федерації. Чим корисний для Сил оборони України наземний дрон на гусеницях, який важить одну тонну?

На новому НРК, який отримають ЗСУ, не має кулеметів чи гранатометів, натомість він "озброєний" 10-метровою щоглою з датчиками та обладнанням для зв'язку, ідеться у матеріалі Defense Blog. Наголошується, що найважливіший компонент — це саме щогла, оскільки обладнання підіймається вище над землею і тому є можливість налагодити зв'язок посеред лісу чи в заглибинах рельєфу. На відео, яке опублікувала компанія-виробник Robotic Complexes на Facebook, бачимо платформу на гусеницях, яка без ускладнень рухається складною місцевістю — полями, кар'єрами, ярами тощо.

Виробник повідомив про оновлення у конструкції НРК "Плющ". Вказано, що перенесли термінал Starlink у задню частину виробу, встановили потужний акумулятор, переробили механізм згортання та розгортання щогли. На щоглі можна розмістити датчики, засоби РЕБ, антену зв'язку, пояснили на порталі. Також наводяться основні технічні характеристики нового роботизованого комплексу для ЗСУ, — швидкість до 12 км/од, дальність до 40 км.

НРК "Плющ" виконує кілька задач на лінії фронту, написало медіа з посиланням на виробника. Одна з основних — налагодження зв'язку на командних пунктах та на позиціях. Крім того, робот може вести розвідку. У цьому режимі НРК виїжджає на передні позиції й "сидить у засідці" до чотирьох діб. Протягом цього часу НРК моніторить, що відбувається навколо, та передає інформацію підрозділам Сил оборони. Завдяки роботизованому комплексу бійці перебувають у більшій безпеці, оскільки їх не видає радіовипромінювання і складніше запеленгувати, пояснили на Defense Blog. Орієнтовна вартість виробу, який військові можуть купити на спеціальній платформі, — 1,5 млн грн.

Один з таки випадків — операція 3 армійського корпусу для порятунку цивільних на Лиманському напрямку. Підрозділ розповів, що ішлося про чотирьох жінок старшого віку, одна з яких отримала поранення. Спершу жінок вивезли на НРК, при цьому згори за ними наглядав безпілотник. Після цього включили іншу техніку: перевезли через річку на човні та доправили у лікарню у Слов'янську.

