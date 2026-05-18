В "Скале" рассказали, как закрывают прорывы ВС РФ и почему не являются "мясным полком", — УП

В общественном пространстве звучит критика 425 отдельного полка "Скала", звучат обвинения в "мясных штурмах", но на самом деле посторонние знают 1% от того, что происходит в армии, сказал экс-журналист и боец подразделения Алексей Братущак. Военный объяснил, что на самом деле произошло под Покровском и Купянском, когда командование подозревали в напрасных жертвах. Как воюет полк "Скала", почему он набирает больше всего мобилизованных и какие задачи Генштаба выполняет?

Полк "Скала" действительно разрастается до 10 тысяч человек, но это происходит не из-за потерь, а в соответствии со штатным расписанием, которое предусматривает такое количество бойцов, пояснил Братущак в интервью медиа "Украинская правда". Кроме того, действительно берут большое количество мобилизованных, среди которых могут быть люди с зависимостями и проблемами со здоровьем. Впрочем, у бригады есть методы, которыми часть из этих людей приводят в состояние, в котором они могут выполнять боевые задачи. Публичная информация о якобы "мясном полке" и о том, что подразделение не бережет личный состав, связана с тем, что общественность не знает всех деталей операций, а "Скала" тем временем воюет и не реагировала на упреки активистов, пояснил спикер.

Відео дня

В ответ на вопрос, почему же подразделение называют "мясным полком", Братущак рассказал, что все бойцы проходят длительную подготовку на полигонах, командиры лично участвуют в боевых операциях (имеют ранения). Между тем полк воюет на разных участках фронта как приданное подразделение и пытается выполнить задание с минимальными потерями. Потери действительно есть, но он не может их назвать в условиях войны и опровергнуть упреки "блогеров". По его словам, тезис о "мясном полке" разгоняется кремлевскими пропагандистами, чтобы напугать украинцев.

"С помощью украинцев или с помощью ботов [россияне] разгоняют миф о "мясном полке", — привело медиа слова Братущака.

Боец отреагировал на несколько упреков о чрезмерных потерях. Первая история — это механизированная операция в Покровске: по его словам, бронетехника защитила людей и погибло двое бойцов. Вторая история — потери в Купянске, но в том случае следует вспомнить о планировании операции, которым занимался корпус "Хартия". Третья — обвинения военного Александра Ширшина, который отказался выполнять заводить людей на позиции "Скалы". В этом случае Братущик напомнил, что операцию планировали на несколько подразделений и если кто-то подает рапорт, то другим от этого не лучше.

На упреки относительно слишком больших потерь Братущак сравнил это с футбольными болельщиками, которые лучше знают как играть в футбол, чем 11 игроков на поле. Также он ответил на вопрос о том, является ли 425 полк "Скала" "полком Сырского". По его словам, подразделение и дальше находится в составе Сухопутных войск, поэтому все распоряжения Генштаба проходят через этот уровень командования.

"Нас иногда называют резервом главкома. По структуре, мы в Сухопутных войсках сейчас. То есть решения, как я понимаю, по вертикали проходят, в частности, через Сухопутные войска", — сказал он.

Проблемы в ВСУ — что происходит в "Скале"

Фокус писал о ситуации с 425 полком "Скала", который держит оборону на Покровском и других направлениях фронта. Один из случаев — избиение бойца перед шеренгой военных. Расследование установило имена, должности и подразделения фигурантов истории, которая, как выяснилось, косвенно, а не прямо, связана со "Скалой".

Напоминаем, в апреле медиа рассказали о еще одной проблеме в ВСУ — о ситуации с бойцами 14 бригады, которые несколько недель не получали продукты, находясь на позициях под Купянском.