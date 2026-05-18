У "Скелі" розповіли, як закривають прориви ЗС РФ і чому не являються "м'ясним полком", — УП

У суспільному просторі лунає критика 425 окремого полку "Скеля", лунають звинувачення у "м'ясних штурмах", але насправді сторонні знають 1% від того, що відбувається в армії, сказав ексжурналіст і боєць підрозділу Олексій Братущак. Військовий пояснив, що насправді сталось під Покровськом та Куп'янськом, коли командування підозрювали у марних жертвах. Як воює полк "Скеля", чому він набирає найбільше мобілізованих та які завдання Генштабу виконує?

Полк "Скеля" справді розростається до 10 тисяч осіб, але це відбувається не через втрати, а відповідно до штатного розпису, який передбачає таку кількість бійців, пояснив Братущак в інтерв'ю медіа "Українська правда". Крім того, справді беруть велику кількість мобілізованих, серед яких можуть бути люди з залежностями та проблемами зі здоров'ям. Втім, у бригади є методи, якими частину з цих людей приводять до стану, у якому вони можуть виконувати бойові завдання. Публічна інформація про начебто "м'ясний полк" і про те, що підрозділ не береже особовий склад, пов'язана з тим, що громадськість не знає усіх деталей операцій, а "Скеля" тим часом воює і не реагує на закиди активістів, пояснив спікер.

Відео дня

У відповідь на питання, чому ж підрозділ називають "м'ясним полком", Братущак розповів, що усі бійці проходять тривалу підготовку на полігонах, командири особисто беруть участь у бойових операціях (мають поранення). Тим часом полк воює на різних відтинках фронту як приданий підрозділ і намагається виконати завдання з мінімальними втратами. Втрати справді є, але він не може їх назвати в умовах війни й спростувати закиди "блогерів". З його слів, теза про "м'ясний полк" розганяється кремлівськими пропагандистами, щоб налякати українців.

"За допомогою українців або за допомогою ботів [росіяни] розганяють міф про "м'ясний полк", — навело медіа слова Братущака.

Боєць відреагував на кілька закидів про надмірні втрати. Перша історія — це механізована операція у Покровську: з його слів, бронетехніка захистила людей і загинуло двоє бійців. Друга історія — втрати у Куп'янську, але у тому випадку слід згадати про планування операції, яким займався корпус "Хартія". Третя — звинувачення військового Олександра Ширшина, який відмовився виконувати заводити людей на позиції "Скелі". У цьому випадку Братущак нагадав, що операцію планували на кілька підрозділів і якщо хтось подає рапорт, то іншим від цього не кращає.

На закиди щодо надто великих втрат Братущак порівняв це з футбольними вболівальниками, які краще знають як грати в футбол, ніж 11 гравців на полі. Братущик відповів на питання про те, що 425 полк "Скеля" являється "полком Сирського". З його слів, підрозділ і далі перебуває у складі Сухопутних військ, тому усі розпорядження Генштабу проходять через цей рівень командування.

"Нас іноді називають резервом головкома. По структурі, ми у Сухопутних військах зараз. Тобто рішення, як я розумію, по вертикалі проходять, зокрема, через Сухопутні війська", — сказав він.

Проблеми у ЗСУ — що відбувається у "Скелі"

Фокус писав про ситуації з 425 полком "Скеля", який тримає оборону на Покровському та інших напрямках фронту. Один з випадків — побиття бійця перед шеренгою військових. Розслідування встановило імена, посади та підрозділи фігурантів історії, яка, як з'ясувалось, не прямо, а опосередковано, пов'язана зі "Скелею".

Нагадуємо, у квітні медіа розповіли про ще одну проблему в ЗСУ — про ситуацію з бійцями 14 бригади, які кілька тижнів не отримували продукти, перебуваючи на позиціях під Куп'янськом.