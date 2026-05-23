В РФ дроны атаковали химзавод "Метафракс" и НИЦ в Иркутске (видео)

В городе Губаха Пермского края России беспилотники нанесли удар по крупному химическому предприятию "Метафракс Кемикалс". В Иркутске тем временем произошло возгорание в научно-исследовательском центре "Иргиредмет".

Химический завод "Метафракс Кемикалс" входит в число одних из крупнейших производителей метанола и других химических веществ на территории России, сообщил Telegram-канал "STERNENKO" 23 мая. Важно, что расстояние от границы Украины до этого завода составляет более 1600 километров, что является существенным показателем дальности атаки.

"Завод производит вещества, которые используют в производстве взрывчатки и компонентов вооружения", — указано в "STERNENKO".

Предприятие, в частности, производит карбамид — химическое вещество, которое применяют для создания аммонийно-нитратных смесей типа ANFO. Такие смеси используются в промышленности как взрывчатые материалы, а также потенциально могут быть компонентом для производства мин или артиллерийских боеприпасов.

Відео дня

Несмотря на то, что "Метафракс Кемикалс" официально не заявляет о сотрудничестве с российским оборонно-промышленным сектором, ее материнская структура "Росхим" считается одним из ключевых поставщиков химической продукции для ряда военных предприятий РФ, сообщает "Милитарный".

Параллельно в Иркутске возникло возгорание на территории научно-исследовательского центра "Иргиредмет". Это российское научное учреждение специализируется на разработке и внедрении технологий, связанных с добычей и переработкой золота, редких и драгоценных металлов и алмазов.

Напомним, что в Новороссийске Краснодарского края РФ беспилотники атаковали нефтяной терминал "Шесхарис", после чего на территории порта вспыхнул пожар. Местные жители сообщали о серии взрывов и работе российской ПВО.

Ранее мы также информировали, что во временно оккупированном Старобельске Луганской области был поражен один из штабов российского подразделения "Рубикон". В Подразделение "Рубикон" называют центром перспективных беспилотных технологий РФ, который участвует в атаках против Украины.