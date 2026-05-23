В РФ дрони атакували хімзавод "Метафракс" та НДЦ в Іркутську (відео)

У місті Губаха Пермського краю Росії безпілотники завдали удару по великому хімічному підприємству "Метафракс Кемікалс". В Іркутську тим часом сталося загоряння в науково‑дослідному центрі "Іргіредмет".

Хімічний завод "Метафракс Кемікалс" входить до числа одних із найбільших виробників метанолу та інших хімічних речовин на території Росії, повідомив Telegram‑канал "STERNENKO" 23 травня. Важливо, що відстань від кордону України до цього заводу становить понад 1600 кілометрів, що є суттєвим показником дальності атаки.

"Завод виробляє речовини, які використовують у виробництві вибухівки та компонентів озброєння", — зазначено у "STERNENKO".

Підприємство, зокрема, виробляє карбамід — хімічну речовину, яку застосовують для створення амонійно-нітратних сумішей типу ANFO. Такі суміші використовуються у промисловості як вибухові матеріали, а також потенційно можуть бути компонентом для виробництва мін або артилерійських боєприпасів.

Попри те, що "Метафракс Кемикалс" офіційно не заявляє про співпрацю з російським оборонно-промисловим сектором, її материнська структура "Росхим" вважається одним із ключових постачальників хімічної продукції для низки військових підприємств РФ, повідомляє "Мілітарний".

Паралельно в Іркутську виникло загоряння на території науково‑дослідного центру "Іргіредмет". Цей російський науковий заклад спеціалізується на розробці і впровадженні технологій, пов’язаних із видобутком і переробкою золота, рідкісних і дорогоцінних металів та алмазів.

Нагадаємо, що у Новоросійську Краснодарського краю РФ безпілотники атакували нафтовий термінал "Шесхаріс", після чого на території порту спалахнула пожежа. Місцеві жителі повідомляли про серію вибухів і роботу російської ППО.

Раніше ми також інформували, що у тимчасово окупованому Старобільську Луганської області був уражений один зі штабів російського підрозділу "Рубікон". У Підрозділ «Рубікон» називають центром перспективних безпілотних технологій РФ, який бере участь в атаках проти України.