Получили задание от военного командования: Киевщина готовится к круговой обороне

Киевская область начала подготовку населенных пунктов к круговой обороне. Такое задание от военного командования получили местные руководители.

Населенные пункты Киевщины, согласно решению военного командования, укрепляют собственную обороноспособность. Об этом во время Конгресса местных и региональных властей в Славутиче сообщил председатель Вышгородской районной военной администрации Алексей Данчин, информирует "Судебно-юридическая газета".

По его словам, в регионе осуществляется подготовка населенных пунктов, в том числе и к круговой обороне.

"У нас их 32, учитывая также и город Киев", — напомнил чиновник.

Он добавил, что по подсчетам военных, только на первоочередные мероприятия по обустройству заграждений нужно до 11 млрд гривен.

Также он отметил, что в 2025 году общины Киевской области профинансировали строительство 63 км антидроновой защиты, и работы сейчас продолжаются.

Відео дня

Напомним, руководитель Центра поддержки аэроразведки Игорь Луценко считает, что россиянам достаточно будет зайти на несколько километров в глубь Киевской области и после этого столица фактически станет прифронтовым городом. Если ВС РФ начнут "кошмарить" Киев дешевыми ударными беспилотниками вроде "Молний", это будет выглядеть совсем иначе, чем атаки "Шахедами".

Фокус писал, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отмечал, что существует реальная угроза военной операции России с территории Беларуси.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что вероятное наступление из Беларуси будет направлено на Ровно, Житомир и Волынь. Под такой же угрозой окажутся Киевская и Черниговская области.