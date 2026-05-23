Отримали завдання від військового командування: Київщина готується до кругової оборони

Київська область розпочала підготовку населених пунктів до до кругової оборони. Таке завдання від військового командування отримали місцеві керівники.

Населені пункти Київщини, згідно з рішенням військового командування, зміцнюють власну обороноздатність. Про це під час Конгресу місцевих та регіональних влад у Славутичі повідомив голова Вишгородської районної військової адміністрації Олексій Данчин, інформує "Судово-юридична газета".

За його словами, в регіоні здійснюється підготовка населених пунктів, в тому числі й до кругової оборони.

"У нас їх 32, враховуючи також і місто Київ", — нагадав посадовець.

Він додав, що за підрахунками військових, лише на першочергові заходи з облаштування загороджень потрібно до 11 млрд гривень.

Також він зауважив, що у 2025 році громади Київської області профінансували будівництво 63 км антидронового захисту, й роботи наразі тривають.

Відео дня

Нагадаємо, керівник Центру підтримки аеророзвідки Ігор Луценко вважає, що росіянам достатньо буде зайти на декілька кілометрів у глиб Київської області й після цього столиця фактично стане прифронтовим містом. Якщо ЗС РФ почнуть "кошмарити" Київ дешевими ударними безпілотниками на кшталт "Молній", це матиме зовсім інший вигляд, ніж атаки "Шахедами".

Фокус писав, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський наголошував, що існує реальна загроза військової операції Росії з території Білорусі.

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський повідомляв, що ймовірний наступ з Білорусі буде спрямований на Рівне, Житомир та Волинь. Під такою ж загрозою опиняться Київська та Чернігівська області.