Швеция готовится передать Украине многоцелевые истребители Gripen, — СМИ

Шведское правительство собирается предоставить Украине ряд многоцелевых истребителей Gripen JAS 39 C/D, предназначенных для разведки, выполнения миссий "воздух-воздух" и "воздух-земля".

Украина должна оплатить самолеты за счет кредита от Европейского Союза. Об этом 27 мая сообщило издание Aftonbladet.

По данным медиа, на 28 мая премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон созвал пресс-конференцию. Предполагается, что правительство объявит о передаче Украине истребителей типа JAS 39 C/D.

Также одновременно должны стартовать переговоры относительно будущей продажи Украине дополнительных самолетов типа Jas 39E.

Издание пишет, что Ульф Кристерссон посетит авиационную эскадрилью Уппланда в Уппсале. Ожидается, что в рамках этого визита состоится пресс-конференция, на которой представят новость, связанную с международным сотрудничеством в сфере авиации.

Других подробностей, в частности относительно количества планируемых к передаче Gripen JAS 39 C/D, медиа пока не раскрыло.

Стоит напомнить, что ранее аналитики Defense Express определяли количество JAS 39 C/D, которая эксплуатируется в Швеции, как около 100 единиц. Эксперты также отмечали, что самолеты JAS 39 C/D в краткосрочной перспективе будут "выше" имеющихся украинских подержанных F-16 и Mirage 2000F-5 благодаря своим возможностям, в частности дальнобойной ракете "воздух-воздух" Meteor с дальностью уничтожения целей в 200 километров.

