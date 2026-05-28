Швеція готується передати Україні багатоцільові винищувачі Gripen, — ЗМІ

Шведський уряд збирається надати Україні низку багатоцільових винищувачів Gripen JAS 39 C/D, призначених для розвідки, виконання місій "повітря-повітря" та "повітря-земля".

Україна має оплатити літаки за рахунок кредиту від Європейського Союзу. Про це 27 травня повідомило видання Aftonbladet.

За даними медіа, на 28 травня прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон скликав пресконференцію. Передбачається, що уряд оголосить про передачу Україні винищувачів типу JAS 39 C/D.

Також одночасно мають стартувати переговори щодо майбутнього продажу Україні додаткових літаків типу Jas 39E.

Видання пише, що Ульф Крістерссон відвідає авіаційну ескадрилью Уппланду в Уппсалі. Очікується, що у межах цього візиту відбудеться пресконференція, на якій представлять новину, пов'язану з міжнародним співробітництвом у сфері авіації.

Інших подробиць, зокрема щодо кількості планованих до передання Gripen JAS 39 C/D, медіа наразі не розкрило.

Варто нагадати, що раніше аналітики Defense Express визначали кількість JAS 39 C/D, яка експлуатується у Швеції, як близько 100 одиниць. Експерти також зазначали, що літаки JAS 39 C/D у короткостроковій перспективі будуть "вищими" за наявні українські вживані F-16 та Mirage 2000F-5 завдяки своїм можливостям, зокрема далекобійній ракеті "повітря-повітря" Meteor з дальністю знищення цілей у 200 кілометрів.

