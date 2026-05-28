Одни из самых страшных и самых смертоносных: Украина получит дальнобойные ракеты Meteor

Украина получит дальнобойные ракеты "воздух-воздух" Meteor — одни из самых страшных и смертоносных ракет для воздушного боя в мире.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Швецию.

Что известно о ракетах Meteor

Meteor — одна из самых опасных ракет для воздушного боя в мире. Ее дальность превышает 120 км, а максимальная может достигать до 200 км.

Главное преимущество ракеты — прямоточный двигатель, из-за которого она не теряет скорость и энергию в конце полета, как большинство подобных ракет. Даже если цель начнет резко маневрировать или убегать — шанс поражения все равно очень высок.

Главные цели ракет — истребители, бомбардировщики, А-50, самолеты-носители ракет и даже большие дроны. Это оружие — прямая угроза для российских Су-35, Су-30 и самолетов А-50, которые координируют атаки России.

Следовательно, российским самолетам будет опасно летать даже далеко от фронта — Gripen и Meteor могут достать их еще до того, как они выйдут на нормальную дистанцию пуска.

По словам украинского президента ВСУ с самолетами Gripen и ракетами Meteor смогут оттеснить российскую авиацию от украинской границы подальше.

Напомним, что Украина договорилась о закупке до 20 шведских истребителей Gripen, а также получит еще 16 самолетов в качестве помощи от Швеции. Первые борта могут поступить уже в течение ближайших 10 месяцев, а украинские пилоты уже начали обучение. Об этом сообщили на встрече президента Украины Владимира Зеленского с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном.

Также президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что направил письмо президенту США Дональду Трампу и Конгрессу. Глава государства заявил, что сейчас ситуация такова, что "надо действовать оперативно". Украинский президент заявил, что важно, чтобы "Америка Украину услышала". Также подчеркнул, что много "глобального внимания сейчас уделяется войне в Иране".