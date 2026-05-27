"Надо действовать оперативно": Зеленский объяснил, почему написал письмо к Трампу и Конгрессу

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что направил письмо президенту США Дональду Трампу и Конгрессу.

Глава государства заявил, что сейчас ситуация такова, что "надо действовать оперативно". Об этом он сообщил в своем Телеграм-канале.

"Это бывает редко, что лидеры другого государства обращаются так, письмом, одновременно к президенту и Конгрессу Соединенных Штатов Америки, но ситуация сейчас такова: надо действовать оперативно, действовать результативно", — сообщил президент Зеленский.

Украинский президент заявил, что важно, чтобы "Америка Украину услышала". Также подчеркнул, что много "глобального внимания сейчас уделяется войне в Иране".

"Нужно прекращать и войну здесь, в Европе, — войну очень кровавую, которая продолжается уже пятый год на полномасштабном уровне. И чем быстрее мы сможем дать больше защиты от баллистики, тем быстрее мы сможем сделать так, чтобы дипломатия сработала", — заявил Зеленский.

Владимир Зеленский заявил, что пока РФ полагается на свои ракеты, "ее интерес к дипломатии ненастоящий".

"Мы должны это исправить. И можем это исправить только вместе с Америкой. Украина благодарна Америке за всю поддержку. Будет еще больше благодарна за достойный мир и гарантированную безопасность. Все это возможно, если будет достаточно решимости", — заявил президент Украины.

Нехватка ракет для систем ПВО Patriot в Украине

Напомним, что 27 мая издание Kyiv Independent сообщило, что Владимир Зеленский направил Дональду Трампу срочное письмо, в котором предупредил о критической ситуации с противоракетной обороной Украины. Из-за постоянных массированных обстрелов России запасов ракет для систем Patriot становится все меньше, а украинская власть опасается, что без новых поставок защитить небо над страной будет значительно сложнее.

Кроме того, издание The Washington Post писало, что Украина почти полностью исчерпала ракеты PAC-3 для систем Patriot, которые используют для перехвата "Кинжалов" и "Искандеров".

Также начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат объяснял, что Украина сталкивается с дефицитом ракет для систем ПВО Patriot, NASAMS и IRIS-T после массированных российских атак. У части подразделений пусковые установки имеют ограниченный запас боеприпасов.