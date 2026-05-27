"Треба діяти оперативно": Зеленський пояснив, чому написав лист до Трампа і Конгресу

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що надіслав лист президенту США Дональду Трампу і Конгресу.

Глава держави заявив, що зараз ситуація така, що "треба діяти оперативно". Про це він повідомив у своєму Телеграм-каналі.

"Це буває рідко, що лідери іншої держави звертаються так, листом, одночасно до президента і Конгресу Сполучених Штатів Америки, але ситуація зараз така: треба діяти оперативно, діяти результативно", — повідомив президент Зеленський.

Український президент заявив, що важливо, щоб "Америка Україну почула". Також наголосив, що багато "глобальної уваги зараз приділяється війні в Ірані".

"Потрібно припиняти і війну тут, в Європі, — війну дуже криваву, яка триває вже п'ятий рік на повномасштабному рівні. І чим швидше ми зможемо дати більше захисту від балістики, тим швидше ми зможемо зробити так, щоб дипломатія спрацювала", — заявив Зеленський.

Володимир Зеленський заявив, що поки РФ покладається на свої ракети, "її інтерес до дипломатії несправжній".

"Маємо це виправити. І можемо це виправити тільки разом з Америкою. Україна вдячна Америці за всю підтримку. Буде ще більше вдячна за достойний мир і гарантовану безпеку. Все це можливо, якщо буде достатньо рішучості", — заявив президент України.

Брак ракет для систем ППО Patriot в Україні

Нагадаємо, що 27 травня видання Kyiv Independent повідомило, що Володимир Зеленський надіслав Дональду Трампу термінового листа, у якому попередив про критичну ситуацію із протиракетною обороною України. Через постійні масовані обстріли Росії запасів ракет для систем Patriot стає дедалі менше, а українська влада побоюється, що без нових поставок захистити небо над країною буде значно складніше.

Крім того, видання The Washington Post писало, що Україна майже повністю вичерпала ракети PAC-3 для систем Patriot, які використовують для перехоплення "Кинджалів" та "Іскандерів".

Також начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснював, що Україна стикається з дефіцитом ракет для систем ППО Patriot, NASAMS та IRIS-T після масованих російських атак. У частини підрозділів пускові установки мають обмежений запас боєприпасів.