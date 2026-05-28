Одні з найстрашніших і найсмертоносніших: Україна отримає далекобійні ракети Meteor

Україна отримає далекобійні ракети "повітря-повітря" Meteor — одні з найстрашніших і найсмертоносніших ракет для повітряного бою у світі.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час візиту до Швеції.

Що відомо про ракети Meteor

Meteor — одна з найнебезпечніших ракет для повітряного бою у світі. Її дальність перевищує 120 км, а максимальна може сягати до 200 км.

Головна перевага ракети — прямоточний двигун, через який вона не втрачає швидкість та енергію вкінці польоту, як більшість подібних ракет. Навіть якщо ціль почне різко маневрувати або тікати — шанс ураження все одно дуже високий.

Головні цілі ракет — винищувачі, бомбардувальники, А-50, літаки-носії ракет і навіть великі дрони. Ця зброя — пряма загроза для російських Су-35, Су-30 та літаків А-50, які координують атаки Росії.

Відтак, російським літакам буде небезпечно літати навіть далеко від фронту — Gripen та Meteor можуть дістати їх ще до того, як вони вийдуть на нормальну дистанцію пуску.

За словами українського президента ЗСУ з літакими Gripen та ракетами Meteor зможуть відтіснити російську авіацію від українського кордону подалі.

Нагадаємо, що Україна домовилася про закупівлю до 20 шведських винищувачів Gripen, а також отримає ще 16 літаків як допомогу від Швеції. Перші борти можуть надійти вже протягом найближчих 10 місяців, а українські пілоти вже почали навчання. Про це повідомили на зустрічі президента України Володимира Зеленського з премʼєр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном.

Також президент України Володимир Зеленський підтвердив, що надіслав лист президенту США Дональду Трампу і Конгресу. Глава держави заявив, що зараз ситуація така, що "треба діяти оперативно". Український президент заявив, що важливо, щоб "Америка Україну почула". Також наголосив, що багато "глобальної уваги зараз приділяється війні в Ірані".