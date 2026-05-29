Более чем вдвое: в ВСУ могут повысить максимальную зарплату до 460 тысяч гривен, — нардеп

Максимальное денежное обеспечение военнослужащих ВСУ в рамках новой реформы армии может вырасти до 460 тысяч гривен. Сейчас выплаты достигают до 220 тысяч гривен.

Об этом сообщил народный депутат Руслан Горбенко в эфире ток-шоу "Черное и Белое".

По его словам, сейчас максимальные выплаты получают отдельные военнослужащие.

"Сейчас до 220 тысяч гривен. Но это терминаторы должны быть. Вводится новый потолок — 460 тысяч", — сказал Горбенко.

Также, по словам депутата, реформа предусматривает повышение денежного обеспечения для командного состава. Речь идет о командирах корпусов, бригад и начальников штабов.

"Поднимаются заработные платы и денежное обеспечение для наших командиров корпусов, бригад и начальников штабов. И в том числе по их вертикали", — сообщил Горбенко.

Он не уточнил, когда именно могут ввести новые размеры выплат.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщал, что в армии планируют увеличить денежное обеспечение военных. По его словам, минимальный уровень выплат должен составлять 30 тысяч гривен, а для отдельных категорий военнослужащих предусмотрят дополнительные надбавки.

Нардеп из группы "За майбутнє" Сергей Рудик ранее заявлял, что после решения парламента о повышении зарплат полицейским государство сможет найти средства и на увеличение денежного обеспечения военных.

Также в апреле премьер-министр Юлия Свириденко сообщала о планах ввести уже в этом году новые контракты для Сил обороны. Они будут предусматривать дифференцированную оплату труда в зависимости от должности военнослужащего и выполняемых им задач.