Більш ніж удвічі: у ЗСУ можуть підвищити максимальну зарплату до 460 тисяч гривень, — нардеп

Максимальне грошове забезпечення військовослужбовців ЗСУ в межах нової реформи армії може зрости до 460 тисяч гривень. Наразі виплати сягають до 220 тисяч гривень.

Про це повідомив народний депутат Руслан Горбенко в ефірі ток-шоу “Чорне і Біле”.

За його словами, зараз максимальні виплати отримують окремі військовослужбовці.

“Зараз до 220 тисяч гривень. Але це термінатори повинні бути. Вводиться нова стеля — 460 тисяч”, — сказав Горбенко.

Також, за словами депутата, реформа передбачає підвищення грошового забезпечення для командного складу. Йдеться про командирів корпусів, бригад і начальників штабів.

“Піднімаються заробітні платні і грошове забезпечення для наших командирів корпусів, бригад і начальників штабів. І в тому числі по їхній вертикалі”, — повідомив Горбенко.

Він не уточнив, коли саме можуть запровадити нові розміри виплат.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомляв, що в армії планують збільшити грошове забезпечення військових. За його словами, мінімальний рівень виплат має становити 30 тисяч гривень, а для окремих категорій військовослужбовців передбачать додаткові надбавки.

Нардеп із групи "За майбутнє" Сергій Рудик раніше заявляв, що після рішення парламенту про підвищення зарплат поліцейським держава зможе знайти кошти і на збільшення грошового забезпечення військових.

Також у квітні прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомляла про плани запровадити вже цього року нові контракти для Сил оборони. Вони передбачатимуть диференційовану оплату праці залежно від посади військовослужбовця та виконуваних ним завдань.