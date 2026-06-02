Новые контракты и выплаты до 460 тысяч: какие изменения планируют в службе пехотинцев, — нардеп (видео)

В Украине готовят масштабные изменения в систему прохождения военной службы. Одной из ключевых новаций могут стать контракты с четко определенным сроком контрактов для пехотинцев, а также существенное повышение денежного обеспечения военных.

Как рассказал народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Федиенко в комментарии телеканалу "Эспрессо", Министерство обороны сейчас работает над реформой Вооруженных сил Украины, которая будет охватывать вопросы мобилизации, демобилизации, перевода военнослужащих между подразделениями, денежного обеспечения и борьбы с самовольным оставлением частей.

По словам депутата, главная цель изменений — сделать службу более понятной и мотивирующей для военных, особенно для тех, кто уже длительное время выполняет боевые задачи на передовой. Именно поэтому одним из центральных элементов реформы станет новая система контрактов для пехотинцев.

В частности, для действующих военнослужащих пехотных подразделений планируют ввести контракты продолжительностью 10 месяцев. Для тех, кто только будет приобщаться к войску, срок контракта составит 14 месяцев. После завершения такого контракта военные получат возможность демобилизоваться в соответствии с определенными процедурами.

Народный депутат отметил, что необходимость таких изменений продиктована реалиями войны, поскольку многие военные находятся на передовой на протяжении длительного времени, имеют ранения, сталкиваются с физическим истощением и психологической нагрузкой. В таких условиях государство должно предложить механизм, который позволит сохранить опытных бойцов в армии, но вместе с тем даст им понятные перспективы службы и право на дальнейшую демобилизацию.

Кроме того, парламентарий обратил внимание на финансовую составляющую реформы. По его словам, для военнослужащих, которые будут заключать такие контракты, предусматривают значительно более высокий уровень выплат. Ориентировочно среднее денежное обеспечение может составлять около 300 тысяч гривен в месяц, тогда как максимальная сумма будет достигать 460 тысяч гривен.

Фактически речь идет о новом подходе к службе в пехоте, когда человек четко понимает срок контракта, условия службы и дату ее завершения. По его мнению, это должно стать дополнительной мотивацией для военнослужащих и помочь снизить количество случаев самовольного оставления частей.

Как военные реагируют на предложения в реформе в армии

В то же время, отвечая на вопрос журналиста, относительно реакции военных на предложенные изменения, депутат отметил — среди тех бойцов и командиров, с которыми он общался, преобладает положительное отношение к такой инициативе. Прежде всего потому, что военные получают понятный механизм прохождения службы и перспективу возвращения к гражданской жизни после завершения контракта.

"Я не встречал негативной реакции. Конечно, каждый военнослужащий воспринимает это по-своему, и здесь надо быть реалистами. Кто-то хочет вернуться домой, кто-то нормально относится к таким изменениям. Были и те, кто сначала критически воспринимал предыдущие инициативы относительно пятилетних или двухлетних контрактов. Люди спрашивали: "Почему одни служат в Вооруженных силах еще с 2015-2016 годов, а другие пришли значительно позже и имеют другие условия контракта?". Сейчас такого подхода не будет", — сказал Федиенко.

И все же он уточнил, что для запуска реформы необходимо принять ряд законодательных изменений. Кроме создания новых условий для военнослужащих, власти также рассматривают возможность усиления ответственности для граждан, которые уклоняются от мобилизации.

По словам депутата, среди обсуждаемых инициатив — механизмы, которые могут усложнить жизнь уклонистам в гражданской среде. В частности, речь идет о возможных ограничениях по отдельным государственным услугам или других правовых инструментов влияния. Пока же окончательные решения еще не приняты, а соответствующие предложения находятся на стадии проработки.

Реформа ТЦК — что об этом рассказал нардеп

Еще в этом эфире политик рассказал, что сейчас идет дискуссия по реформированию системы территориальных центров комплектования. По его словам, этот вопрос непосредственно связан с бронированием работников, мобилизацией и обеспечением баланса между потребностями армии и функционированием экономики.

В целом, государство должно одновременно обеспечивать Вооруженные силы необходимым количеством личного состава и сохранять возможность работы предприятий и критически важных отраслей экономики. Именно поэтому решения по мобилизации, бронированию и реформированию войска должны рассматриваться комплексно.

По предварительным оценкам, активная фаза подготовки этих реформ продлится еще несколько месяцев. Как отметил народный депутат, комплексные предложения по изменениям в системе мобилизации, демобилизации, контрактной службы и работы ТЦК могут быть представлены уже осенью, ориентировочно после сентября.

Напомним, что, как рассказывала народный депутат от "Голоса" Соломия Бобровская, Минобороны представило первый этап реформы армии, который касается службы, контрактов и повышения выплат военным. По ее словам, с 1 июня детали реформы станут публичными, а изменения в первую очередь коснутся пехоты и системы мобилизации.

Ранее советник министра обороны Украины и волонтер Сергей Стерненко рассказывал, что в Украине готовят масштабную реформу армии, которая будет проходить в два этапа, и первый из них должен стартовать уже в июне.