Нові контракти та виплати до 460 тисяч: які зміни планують у службі піхотинців, — нардеп (відео)

В Україні готують масштабні зміни до системи проходження військової служби. Однією з ключових новацій можуть стати контракти із чітко визначеним терміном контрактів для піхотинців, а також суттєве підвищення грошового забезпечення військових.

Як розповів народний депутат від партії "Слуга народу" Олександр Федієнко у коментарі телеканалу "Еспресо", Міністерство оборони наразі працює над реформою Збройних сил України, яка охоплюватиме питання мобілізації, демобілізації, переведення військовослужбовців між підрозділами, грошового забезпечення та боротьби із самовільним залишенням частин.

За словами депутата, головна мета змін — зробити службу більш зрозумілою та мотивуючою для військових, особливо для тих, хто вже тривалий час виконує бойові завдання на передовій. Саме тому одним із центральних елементів реформи стане нова система контрактів для піхотинців.

Зокрема, для чинних військовослужбовців піхотних підрозділів планують запровадити контракти тривалістю 10 місяців. Для тих, хто лише долучатиметься до війська, термін контракту становитиме 14 місяців. Після завершення такого контракту військові отримають можливість демобілізуватися відповідно до визначених процедур.

Народний депутат зазначив, що необхідність таких змін продиктована реаліями війни, оскільки багато військових перебувають на передовій протягом тривалого часу, мають поранення, стикаються з фізичним виснаженням та психологічним навантаженням. У таких умовах держава має запропонувати механізм, який дозволить зберегти досвідчених бійців у війську, але водночас дасть їм зрозумілі перспективи служби та право на подальшу демобілізацію.

Крім того, парламентар звернув увагу на фінансову складову реформи. За його словами, для військовослужбовців, які укладатимуть такі контракти, передбачають значно вищий рівень виплат. Орієнтовно середнє грошове забезпечення може становити близько 300 тисяч гривень на місяць, тоді як максимальна сума сягатиме 460 тисяч гривень.

Фактично йдеться про новий підхід до служби в піхоті, коли людина чітко розуміє термін контракту, умови служби та дату її завершення. На його думку, це має стати додатковою мотивацією для військовослужбовців і допомогти знизити кількість випадків самовільного залишення частин.

Як військові реагують на пропозиції в реформі в армії

Водночас, відповідаючи на питання журналіста, стосовно реакції військових на запропоновані зміни, депутат зазначив — серед тих бійців та командирів, з якими він спілкувався, переважає позитивне ставлення до такої ініціативи. Насамперед через те, що військові отримують зрозумілий механізм проходження служби та перспективу повернення до цивільного життя після завершення контракту.

"Я не зустрічав негативної реакції. Звісно, кожен військовослужбовець сприймає це по-своєму, і тут треба бути реалістами. Хтось хоче повернутися додому, хтось нормально ставиться до таких змін. Були й ті, хто спочатку критично сприймав попередні ініціативи щодо п'ятирічних чи дворічних контрактів. Люди запитували: "Чому одні служать у Збройних силах ще з 2015–2016 років, а інші прийшли значно пізніше й мають інші умови контракту?". Зараз такого підходу не буде", — сказав Федієнко.

Та все ж він уточнив, що для запуску реформи необхідно ухвалити низку законодавчих змін. Крім створення нових умов для військовослужбовців, влада також розглядає можливість посилення відповідальності для громадян, які ухиляються від мобілізації.

За словами депутата, серед обговорюваних ініціатив — механізми, які можуть ускладнити життя ухилянтам у цивільному середовищі. Зокрема, йдеться про можливі обмеження щодо окремих державних послуг або інших правових інструментів впливу. Наразі ж остаточні рішення ще не ухвалені, а відповідні пропозиції перебувають на стадії опрацювання.

Реформа ТЦК — що про це розповів нардеп

Ще в цьому ефірі політик розповів, що наразі триває дискусія щодо реформування системи територіальних центрів комплектування. За його словами, це питання безпосередньо пов'язане із бронюванням працівників, мобілізацією та забезпеченням балансу між потребами армії та функціонуванням економіки.

В цілому, держава повинна одночасно забезпечувати Збройні сили необхідною кількістю особового складу та зберігати можливість роботи підприємств і критично важливих галузей економіки. Саме тому рішення щодо мобілізації, бронювання та реформування війська мають розглядатися комплексно.

За попередніми оцінками, активна фаза підготовки цих реформ триватиме ще кілька місяців. Як зазначив народний депутат, комплексні пропозиції щодо змін у системі мобілізації, демобілізації, контрактної служби та роботи ТЦК можуть бути представлені вже восени, орієнтовно після вересня.

Нагадаємо, що, як розповідала народна депутатка від "Голосу" Соломія Бобровська, Міноборони представило перший етап реформи армії, який стосується служби, контрактів і підвищення виплат військовим. За її словами, з 1 червня деталі реформи стануть публічними, а зміни насамперед торкнуться піхоти та системи мобілізації.

Раніше радник міністра оборони України та волонтер Сергій Стерненко розповідав, що в Україні готують масштабну реформу армії, яка проходитиме у два етапи, і перший із них має стартувати вже в червні.