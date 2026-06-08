Неслись на 190 км/ч: украинские дроны впервые автономно сбили "Шахед" РФ (видео)

Украина провела испытания дрона-перехватчика самолетного типа, который автономно сбил российский беспилотник "Шахед", рассказал глава Министерства обороны Михаил Федоров. На видео с работой автономного перехватчика показали три шага спецоперации. На последнем шаге устройство разогналось до скорости более 190 км/ч.

Украина получила новое поколение дронов-перехватчиков, написал Федоров на странице Facebook. Технология, над которой работали в рамках платформы Brave1, автоматизирует 95% процесса "охоты" на "Шахедов". Устройство использует ИИ: оператор подводит беспилотник к российскому БПЛА, указывает цель, а затем перехватчик фиксирует объект и самостоятельно проходит последнюю сотню метров до попадания.

На видео, опубликованном министром, указаны некоторые данные о спецоперации по охоте на "Шахед" РФ. В частности, заметно, что российский БпЛА движется на скорости 93 км/ч над неуказанной территорией, перехватчик двигался на скорости от 170 до 192 км/ч и при этом находился на расстоянии 200-700 м от цели.

Відео дня

Федоров написал, что первые испытания автономного дрона-перехватчика состоялось в Харьковской области. На первом шаге работает оператор: кадры с места событий показали, как БпЛА запускается с катапульты. Второй шаг — оператор с помощью специального софта видит на мониторе российский дрон и показывает перехватчику цель. Далее — третий шаг, на котором происходит автоматическая работа.

"Оператор видит движение целей в реальном времени, выбирает цель и дает команду на поражение. Далее система самостоятельно ведет дрон к цели, автономно распознает и наводится на Shahed. Масштабируем решения, которые уже доказали эффективность в боевых условиях", — написал Федоров.

Министр также отметил, что путь от прототипа до боевого использования разработчик прошел менее чем за год. Отмечается, что автономность — это "одно из ключевых направлений развития современной ПВО", которая поможет оперативно реагировать на массированные воздушные атаки РФ.

Сбитие Шахедов РФ — детали

Визуально, по техническим и конструктивным характеристикам устройство похоже на БпЛА "Чаклун": в мае 2026 года медиа рассказали, что дрон стал креативным и может разгоняться до 320 км/ч (предыдущая версия — до 13-150 км/ч). Федоров не указал, о какой именно модели автономного дрона-перехватчика идет речь.

Сбитие Шахедов РФ — реактивный дрон-перехватчик "Колдун" на выставке SAHA 2026 Фото: Army Recognition

Отметим, Фокус писал о других дронах-перехватчиках для сбивания "Шахедов" РФ. В апреле медиа рассказали о новом японско-украинском дроне Terra A1, который начали испытывать на линии фронта. Тем временем украинские разработчики заявили о возможности дистанционного управления перехватчиками на расстоянии 2 тыс. км.

Напоминаем, ранее Федоров сообщал о других автономных системах ПВО, которые разворачиваются в Украине. Среди прочего, на Харьковщине заработали турели Ѕky Sentinel с ИИ.